Juan Sutil: “No me cabe duda que la centroderecha va a reagruparse en un proyecto más centrado y equilibrado”

-Juan Sutil siguió las elecciones desde su casa. Sacó sus primeros cálculos y anoche, a las 21:30 horas -con el triunfo de José Antonio Kast resuelto y la elección senatorial prácticamente dilucidada-, se mostraba conforme ante el desempeño de la centroderecha. “Es un resultado que muestra que la gente se está desmarcando del discurso negacionista frente a lo que fue el desarrollo de Chile en los últimos años”, subraya el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Si bien sus mayores coincidencias estaban con el programa de Sebastián Sichel, no tiene dudas de que Kast abrazará esas bajadas...se moderará, y atraerá los votos no sólo del candidato de Chile Podemos Más, si no de Franco Parisi, e incluso de Marco Enríquez-Ominami.

Ahora, la CPC, tal como lo hizo en primera vuelta, invitará a exponer a Kast y a Gabriel Boric. Confía en que ambos discursos se centren.

¿Cómo recibe los resultados?

Los recibo muy bien. Primero, una elección ejemplar, una salida masiva de gente a votar. Y claramente es un resultado que muestra que la gente se está desmarcando del discurso negacionista frente a lo que fue el desarrollo de Chile en los últimos años. Es un rechazo a la violencia y una mirada hacia el futuro.

¿Dónde ve lo que describe, en el triunfo de José Antonio Kast?

También se está manifestando con los resultados en la senatorial, donde se ve que va a quedar más o menos la mitad en la centroderecha. Y en los resultados de diputados, que hasta ahora se ve cercana al 40%, lo que va marcando un eje distinto de cambios y de nuevos equilibrios para hacer mejores políticas públicas.

Hace un año, el 80% votó Apruebo, hoy la primera mayoría la tiene un candidato que apoyaba el Rechazo. ¿Cómo se lee eso?

Cuando se votó ir a un plebiscito para una nueva Constitución, se hizo dentro de un marco de política tradicional, donde las personas consideraban que iban a tener el desarrollo de una nueva Constitución mucho más equilibrada, más inclusiva; una Constitución de todos, para todos. Y ahí se producen dos fenómenos: primero, que se disminuyen las condiciones y exigencias para participar como candidato. Y, segundo, irrumpe un sector que hoy día no representa a los chilenos. Con esta elección queda claro que la Convención Constituyente de alguna manera es mucho más extrema y está marcando una pauta con la que los chilenos no están de acuerdo. Y eso es muy importante considerarlo, porque una votación como la que estamos viendo hace pensar que la gente que salió a votar salió a decir ‘no más extremos’.

Usted planteó que Sebastián Sichel era el que tenía el mejor programa de gobierno, ¿Cómo toma que no haya pasado a segunda vuelta?

Reconocí que era el candidato más equilibrado y el mejor programa. Creo que todas las fuerzas que están por la libertad, por el desarrollo, por el emprendimiento, por un país que crezca, más inclusivo, sin duda van a estar con José Antonio Kast en segunda vuelta. Habrá muchas personas que van a adherir a esa candidatura, como en la centroizquierda habrá muchos que van a adherir a la candidatura de Gabriel Boric.

¿Qué tiene que hacer Kast para que usted considere que tiene un buen programa?

No me cabe duda que José Antonio va a abrazar todos los aspectos positivos del programa de Chile Podemos Más. Y que va a abrazar un discurso más centrado, inclusivo.

¿Qué le gustaría que mejorara, tiene que ver con el tema de disminuir impuestos?

La única gran diferencia que tengo es que creo que las demandas sociales son inmediatas y urgentes de atender, por lo tanto, hay muy poco espacio para pensar en una reducción tributaria, que además necesitaría del acuerdo y el apoyo de muchas personas.

¿No hay temor que con la llegada de José Antonio Kast se genere más inestabilidad y que la calle se vuelva más violenta?

No lo creo. Esa es la típica amenaza, como cuando la izquierda dice que Kast no es democrático; o la derecha dice que la izquierda es totalmente cubana. Creo que ni lo uno ni lo otro. Nosotros no podemos aceptar que quien gobierne no pueda hacerlo porque va a tener la amenaza de la gente en la calle.

¿Qué es lo que le preocupa si es que Gabriel Boric llega a ser el próximo Presidente?

Mi gran preocupación, y se lo hice ver, es que él tiene como principales socios al Partido Comunista, y el Partido Comunista no está por los valores de la libertad, el desarrollo, el crecimiento, la inclusión. Ellos están más bien por la vía totalitaria, y eso yo lo considero absolutamente preocupante.

¿Cree que los votantes de Sichel se van a ir hacia José Antonio Kast?

No me cabe duda que la centroderecha va a reagruparse en un proyecto mucho más centrado y más equilibrado. Y ahí creo que habrá mucho voto, no sólo de Sebastián Sichel, sino también de Parisi, incluso de ME-O que va a ir a parar a la centroderecha.

¿Cómo navegará el sector empresarial en un entorno donde ganaron los extremos?

Los programas de gobierno para la primera vuelta son distintos a los programas de gobierno de la segunda vuelta. Parto de la base de que durante la próxima semana van a existir acercamientos y una moderación muy grande.

¿En qué tiene que moderarse Kast?

En dos cosas. Una, en el programa económico respecto de las proyecciones de crecimiento y la necesidad de ajuste. Y segundo, va a tener la oportunidad de manifestar que él también está claro respecto al cambio climático, a la inclusión, y que esa mirada que quizás en esta primera vuelta no pudo expresar tan bien, en la segunda sí la va a poder expresar.

¿Cuándo me habla de crecimiento se refiere a la proyección de 5%- 7% que plantea?

Esa es una proyección que no la veo tan fácil, porque la proyección de crecimiento tendencial de Chile está más cercana al 2,5%. Entonces, uno tiene que ir de acuerdo con lo que plantean los economistas. Y lo que hay que hacer en el programa es la corrección.

¿Subentiendo por sus palabras que va a votar por José Antonio Kast?

En la segunda vuelta, sí. Dije claramente que iba a votar por el candidato de la centroderecha que pasara hoy a segunda vuelta.P