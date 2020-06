La explosión online por perfeccionarse que ha traído la pandemia

El encierro y trabajo a distancia producto del Covid-19, ha sido visto como una oportunidad para capacitarse, ya sea realizando un diplomado de forma online o hasta con cursos en la web de algunas horas y de forma gratuita.

Sin embargo, esta opción de seguir perfeccionarse también se da en medio de una situación donde no todos pueden teletrabajar, o si lo hacen, viven en medio de la incertidumbre sobre su futuro laboral, dada la crisis económica que vive el país.

Por otro lado, las empresas se encuentran en la misma interrogante sobre qué pasará con sus negocios, sobre todo en aquellas que están detenidas hace meses al no calificar en el grupo de rubros esenciales. Eso complica el escenario. “Las empresas están hoy en modalidad de teletrabajo y las áreas de recursos humanos están enfocadas en aprender como operar bajo esta nueva modalidad. Entonces es difícil que exista una invitación a que los trabajadores se capaciten en estos tiempos”, dice el director de staffing y outsourcing de Randstad Chile, Francisco Torres.

Desde esta consultora de Recursos Humanos y empleo, también ven poco probable que exista una mayor promoción de la capacitación de cara al segundo semestre, pero creen que no se debe decaer al respecto. “Efectivamente en estos periodos de pandemia existe una dificultad en darse tiempo para estudiar, pero no necesariamente significa que estemos con más carga. Esto no debería bajo ningún motivo ser argumento o una justificación para no aprovechar de perfeccionarse”, señala Torres.

La oferta de cursos

Dentro de los cursos gratuitos y de un periodo acotado disponibles, están los que realizan el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), universidades y plataformas web, entre otras.

“Fue una avalancha. Era obvio que iba ocurrir, pero de verdad que fue como un tsunami. De hecho, ahora ha bajado un poco la cantidad de alumnos inscritos, pero en un comienzo fue exponencial. El crecimiento de alumnos, sobre todo en estos cursos gratuitos, iba de la mano de del crecimiento de los casos confirmados de coronavirus. Claramente había una necesidad enorme de capacitarse”, cuenta la directora de UC online, Luz Montero sobre la demanda que tuvieron los cursos de la universidad en la primera parte de la crisis sanitaria.

Sobre la capacitación que tiene mayor demanda hoy, Montero apunta que son los cursos de acceso gratuito, donde solo se paga por el certificado y especialmente donde se aprenden temas relacionados al área de la revolución industrial 4.0, como la programación. También el área de educación enfocada en las pymes lidera el listado de participantes, lo que hoy es promovido por el Ministerio de Economía por medio de sus canales oficiales. Otro rubro también muy demandado son los cursos, charlas y diplomados del sector de la salud sobre conocimientos para dar respuesta a la crisis sanitaria.