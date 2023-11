La tensa semana que tuvo el Presupuesto 2024 en la Cámara

No era el escenario que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esperaba en la Cámara, puesto que mantuvo siempre la confianza en que el debate que hubo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sería el mismo en la sala de la Cámara de Diputados. Lo mismo esperaba la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

Sin embargo, la oposición, y en particular el Partido Republicano, se opuso de manera permanente para que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ingresara al hemiciclo. Por ello se mantuvo afuera los cinco días que se extendió la discusión. Pese a ello su diálogo con Marcel fue permanente. “La directora estuvo sujeta a una serie de restricciones inusuales para la discusión, pese a ello se las arregló para seguir ayudándonos”, afirmó al término de la sesión.

Quienes estuvieron con la directora cuentan que el diálogo se hizo por la vía de WhatsApp o bien el ministro se acercaba a la puerta de la sala de la Cámara para conversar con Martínez, quien transitó entre las puertas del hemiciclo y la sala que tiene la Secretaría General de la Presidencia a un costado de la sala de la Cámara. También entregaba las respuestas a través de tarjetas. De esa manera, la directora iba respondiendo preguntas que surgían en la sala.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en la discusión del erario fiscal 2024.

“Fue incómodo, pero igual salió adelante el Presupuesto”, dice una fuente ligada al Ejecutivo. Por lo mismo, antes de que comenzara la jornada, Martínez le entregaba al ministro el detalle de las partidas y el comparado con lo ingresado y lo aprobado en la comisión mixta.

Las sesiones fueron tensas, largas y a ratos confrontaciones, pero al término de la semana de tramitación legislativa que tuvo el Presupuesto 2024, en la sala de la Cámara de Diputados las conclusiones con que se queda la Dirección de Presupuestos y Hacienda son positivas.

“El trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso siempre ha permitido mejorar los proyectos de ley y confiamos en que seguirá siendo así durante lo que queda de la tramitación. Durante este fin de semana trabajaremos en preparar las indicaciones que comprometimos presentar en el Senado, para concretar los acuerdos en pos de un mejor Presupuesto”, comentó la directora de Presupuestos al término de la sesión.

Entre las partidas más debatidas estuvo la de gobiernos regionales. Esto, porque los legisladores le agregaron varias glosas adicionales, lo que a juicio del Ejecutivo impedirá la correcta gestión de las gobernaciones.

“Es una cuestión de sentido común: con 20 páginas adicionales a las que existen, ninguna institución se puede administrar. Estamos confiados en que esto se revertirá en lo próximo de la tramitación legislativa”, apuntó Marcel.

Además, los diputados respaldaron una serie de indicaciones a las cuales se solicitó reserva de constitucionalidad por ser materias propias del Ejecutivo. Entre ellas estuvo una que requiere la aprobación del Consejo Regional ante cualquier asignación de recursos de funcionamiento e inversión. Otras refirieron gastos de traslados y reembolsos de los consejeros regionales; y sobre requisitos necesarios para decretar las respectivas transferencias desde los gobiernos regionales a las corporaciones.

Directora de Presupuestos, Javiera Martínez

Sobre este punto, la Cámara ingresó y aprobó 51 indicaciones que requieren algún compromiso de gasto, por lo mismo, el gobierno, junto con realizar la reserva de constitucionalidad, anticipó que realizará indicaciones. “Presentaremos indicaciones para revertir todas las normas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y que sin embargo fueron aprobadas por moción parlamentaria, y cumpliremos con una serie de compromisos que se establecieron durante la discusión, como reponer los recursos que se rechazaron y reponer el artículo tercero (endeudamiento). Quizás tendremos un número de indicaciones mayor a lo habitual de parte del Ejecutivo. Esperamos tener una discusión lo más constructiva posible”, puntualizó el ministro.

Durante la semana también hubo tensión en las partidas de Salud y Educación. En esta última, uno de los temas que entrampó el debate fueron los recursos para el Ministerio de Educación, especialmente para el funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), los que fueron rechazados.

Ante esta situación, Marcel expresó: “Estamos confiados en que los ministros sectoriales han estado trabajando durante este período para buscar puntos de encuentro y poder, entonces, llegar la próxima semana ya con esas señales y esos acuerdos para seguir adelante con un presupuesto que, al final, lo discutiremos nosotros acá, técnicos, autoridades del Ministerio, y parlamentarios”.

Un hecho que llamó la atención fue el rechazo que tuvo el artículo número 3 del proyecto de ley, que fija la solicitud de endeudamiento del Fisco. Éste había sido rebajado de US$19.500 millones a US$16.500 millones en un acuerdo alcanzado en la Comisión Especial Mixta, no obstante, no se aprobó en esta instancia al no alcanzar el quórum calificado requerido. De acuerdo a lo expresado por el ministro, esto se debió a un “error” de los diputados quienes se confundieron a la hora de votar. Por lo mismo, en el Ejecutivo confían en que se repondrá en el Senado.

Entre lo que avanzó sin cambios estuvo el articulado del proyecto de ley. Esta normativa eleva los estándares en el uso de los recursos públicos, que se plasma en los artículos 23, 24, 25 y 26 del proyecto de ley de Presupuesto 2024. En términos generales, según explicó Hacienda, estos artículos establecen que el concurso será obligatorio para realizar cualquier transferencia a una institución privada, con lo que en 2024 se terminará con las asignaciones directas excepto por las que estén explícitas en la Ley. También se fijan los requisitos que deberán cumplir los convenios de transferencias: a los ejecutores directos se les incluyen obligaciones como la garantía, dos años de antigüedad mínima, la prohibición de fraccionamiento y normativas para la inhabilitación de funcionarios públicos en casos donde existan vínculos con la contraparte, por dar algunos ejemplos.

Desde la próxima semana, la discusión estará en su segundo trámite. “Esperamos que, por el bien de la discusión, el Senado tenga la sensatez y permita la entrada de la directora de Presupuestos”, aseveró Marcel.