Larraín Matte contra el retiro de fondos: dice que para ayudar a la gente está el Estado, “no los ahorros de las personas”

Para el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte el panorama sobre el uso de los fondos de pensiones es claro: “ni el primer ni el segundo retiro son buenas políticas públicas”.

Eso fue lo que expresó el saliente líder de los industriales, en el marco de una actividad de reciclaje junto con la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y el director del Sernac, Lucas Del Villar.

Así, y ad portas de la discusión y votación del segundo retiro de los fondos de pensiones, Larraín Matte si bien aseguró “empatizar con las personas que como consecuencia de la crisis económica lo están pasando mal”, también dijo, que “el deber y el desafío de un político, de los centros de estudios, la academia y los gremios empresariales es identificar la mejor política pública que puedan enfrentar esos dolores”.

Larraín Matte, sostuvo que esta idea de hacer uso de los fondos de pensiones, lo que finalmente hace es que “está desvistiendo un santo tan relevante como lo son las pensiones futuras, usando los ahorros de los propios trabajadores, para paliar el drama que están viviendo las personas que están sufriendo”.

Por eso mismo, es que insistió en que son los recursos del Estado los que se deben destinar para enfrentar todas estas consecuencias propias de la crisis. “Pero sobre todo, no hay nada que reemplace el valor de la reactivación economía (...) hoy día la economía es un imperativo ético porque es lo que va a generar los empleos dignos”, dijo Larraín Matte, quien en línea con lo dicho por otros actores gremiales sostiene que la mejor política pública pasa por el empleo y no el asistencialismo del Estado.

“El Estado puede entregar asistencia, ahora, ¿eso va a ser eterno? pues no, necesitamos reactivar la economía para no recurrir a soluciones que son simples, atractivas, populares, pero que no son buenas”, remarcó el empresario.

Respecto al otro proyecto que se verá hoy en el Congreso y que busca permitir a los enfermos terminales hacer uso anticipado de sus fondos, Larraín Matte aunque insistió en que empatizaba con las distintas realidades, también sostuvo que “aunque son realidades dramáticas, que ese dramatismo no nos lleven a nublar el juicio para seleccionar los mejores instrumentos para llegar a esa realidad”.

Sobre lo anterior, dijo Larraín Matte, “estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de cómo asistir a una persona que está en una etapa de necesidad, y para eso está el Estado, no los ahorros de las personas para sus pensiones futuras”, señaló el empresario.