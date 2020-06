Las claves para entender el nuevo IFE 2.0

¿Qué es el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0?

Es una política que creó el gobierno para enfrentar la crisis, provocada por el Covid, y que tras un acuerdo político suscrito la semana pasada cambió, al aumentarse tanto su monto como cobertura y meses para acceder el beneficio, que actúa como complemento a los ingresos de las familias más vulnerables.

¿Cómo funciona?

Este IFE 2.0 está pensado en función de complementar los ingresos de una persona hasta los $100.000, garantizando así un monto total, para un grupo familiar de 4 integrantes por un total de $400.000. Por cada persona adicional de la familia, a partir del quinto integrante, el monto adicional se va reduciendo en la misma proporción que se está aplicando en la ley actual.

¿Será decreciente en el tiempo?

No. Tras la modificación el aporte será sostenido durante junio, julio y se extenderá hasta agosto, donde podría mantenerse al 100% de cobertura del monto o bajar al 80%, dependiendo de la situación sanitaria.

¿Es posible que sea revisado a la baja si mi situación mejora?

No. No es posible que el monto del beneficio sea revisado a la baja. Una vez que una familia recibe el beneficio, su monto se mantendrá estable por todo el tiempo que dure el aporte, exceptuando agosto que podría ajustarse si la situación económica del país mejora, si no es así, solo será revisado al alza.

La única forma posible que el monto inicial varíe es si se suma o resta otro integrante a la familia, si es así, deberá comunicarlo al Ministerio de Desarrollo Social.

¿A cuánta gente beneficiaría?

Tras el acuerdo, subió la cobertura al 80% de mayor vulnerabilidad en el corto plazo, tanto para hogares sin ingresos formales como para aquellos que con ingresos formales estén por debajo del umbral establecido.

La vulnerabilidad de corto plazo se mide según el ISE, el nuevo Indicador Socioeconómico de Emergencia, que pone su foco en la situación reciente de los hogares.

Esto, en un principio permitía alcanzar a un potencial de más de 2,1 millones de familias y más de 5,6 millones de personas. No obstante, durante la tramitación legislativa, el Ministerio de Desarrollo Social ha dado una serie de señales sobre qué beneficiarios podrían superar las estimaciones dadas por el Presidente Sebastián Piñera este martes. De hecho, si se considerara el stock de solicitudes del IFE que actualmente hay, y que bordean los 2,9 millones, la cifra de hogares aumentaría significativamente.

¿Quiénes pueden acceder?

El IFE 2.0 abarcará tanto a hogares con ingresos informales o familias con ingresos mayoritarimente informales, pero cuyas fuentes de ingresos fueron afectados por la pandemia. Por lo mismo, incluye a familias que hoy tienen ingresos a través de otros beneficios como son la Ley de Protección del Empleo, el Seguro de Cesantía, el apoyo a trabajadores independientes y a las personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas siempre que estén inscritos en el Registro Social de Hogares.

¿Cómo puedo acceder?

Para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia es necesario inscribirse en el Registro Social de Hogares (RSH), y luego solicitar el beneficio a través de la página web del Ingreso Familiar de Emergencia www.ingresodeemergencia.cl. Dicha postulación será revisada y el plazo de respuesta cuando un RSH se abre por primera vez es de un mes aproximadamente.

¿Cómo se hace el pago?

Si el beneficiario es una persona que anteriormente ha recibido aportes del Estado, el pago se hará automático a la cuenta RUT, pero si, por el contrario, es una persona que opta por beneficio por primera vez deberá colocar sus datos personales y no de un tercero porque si no, el monto será pagado presencialmente.

¿El pago es retroactivo?

Sí, existe retroactividad para quienes se hayan inscrito en el Registro Social de Hogares y solicitado el IFE dentro de los primeros 25 días de cada mes.