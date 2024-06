Las medidas de los supermercados para reducir el desperdicio alimentario: en 2023 se donaron más de 2 mil toneladas para consumo humano

La Asociación de Supermercados de Chile (Asach) elaboró por primera vez un informe en el que se busca cuantificar los esfuerzos de las empresas asociadas para reducir el desperdicio alimentario a través de donaciones de los productos con distintos productos.

El gremio, liderado por la ex ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, ha expresado que la pérdida y desperdicio alimentario es una problemática de primera importancia a nivel internacional, asegurando que en el 2022, el sector minorista fue responsable del desperdicio de un total de 131 millones de toneladas al año a nivel global.

Mientras, las cifras respecto a esta temática en Chile son escasas. Ante esto, los supermercados han enfrentado la problemática a través de distintos flancos. El primero de estos: la donación de alimentos para consumo humano. Este contempla alimentos como abarrotes, carnes, verduras, snacks, productos de panadería y repostería, entre otros.

Esto a través de, por ejemplo, bancos de alimentos que actúa como intermediarios entre grandes empresas, como supermercados y agroindustrias. e instituciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente en Chile, según el estudio, existe tres: Red de Alimentos, Banco de Alimentos Lo Valledor y Banco de Alimentos Biobío Solidario.

Según los datos de los asociados de Asach, en el 2022 se realizo un total de 2.145 toneladas de alimentos en esta modalidad de donación. En el 2023, esta cifra aumentó en un 7% hasta las 2.287 toneladas, que beneficiaron a un total de 436.880 personas en todas las regiones del país.

Otro flanco que es mencionado en el estudio del gremio es la donación para consumo animal, que considera por productos cárnicos, frutas y verduras que no son aptos para humanos pero que están en óptimas condiciones para ser usados en animales. Esto se realizó en 6 regiones del país: Coquimbo, la Región Metropolitana, O’higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Estas totalizaron al 2023 una suma de 3.135 toneladas donadas para este fin, un leve aumento frente al año anterior cuando se contabilizaron cerca de 3.100 toneladas para el consumo animal.

El último objetivo de donación de parte de los supermercados estudiado por Asach es la valorización de residuos alimentarios, que ha experimentado un fuerte aumento en comparación al 2022. En 2023 se contabilizó 345 toneladas, lo que es un alza de 131% versus las 149 toneladas del año anterior.

“En este campo se desarrollan iniciativas de transformación de residuos orgánicos en nuevos productos, que cumplen otra función o constituyen insumos para posteriores procesos productivos. Un ejemplo de este tipo de esfuerzo es la valorización de residuos farináceos -como masas crudas, pan crudo, harina en polvo, arroz, tallarines, entre otros-, los que son convertidos en materia prima para producir alimentos destinados a animales, principalmente rumiantes”, explica el estudio.

El incremento de debe a “la incorporación de nuevos proyectos que forman parte de un campo de innovación tecnológica de creciente desarrollo a nivel nacional e internacional”, explica el estudio.

En total suman 5.767 toneladas las cuales no se convirtieron en desperdicio alimentario en 2023, sin embargo, al no tener cifras respecto a cuántas terminan en la basura año a año en Chile, no se puede saber cuánto representa.

María José Zaldívar, vocera del gremio y exministra del Trabajo, relató que las donaciones han comenzado desde hace cerca de 10 años, y se han implementado entre todos los miembros de la asociación como Walmart, Tottus, SMU y, Cencosud, entre un total de 15 cadenas que también considera supermercados regionales.

La representante gremial, enfatizó en que este es “un problema a nivel mundial. Las Naciones Unidas, dentro de sus 17 objetivos para el desarrollo sustentable, planteó la necesidad de reducir en un 50% el desperdicio de alimentos per cápita en la población”, dijo.

Y además agregó que “resulta súper fuerte que se esté desperdiciando alimento cuando hay un problema alimentario. En muchas partes del planeta hay gente que está pasando por hambre. O sea, tenemos un 30%, según los datos internacionales de la población mundial, que vive con inseguridad alimentaria. Para qué decir la cifra de niños en desnutrición, que lo vemos constantemente”, expresó.

“Es muy interesante la enorme labor que están haciendo los supermercados y que hasta ahora estaba bastante invisibilizada para la ciudadanía”, concluyó.

En el país se han implementado diversas iniciativas para poder hacer frente al desperdicio de alimentos, como la creación en 2020 de la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, liderada por el Ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por su parte, ha implementado 80 microbancos de alimentos saludables en las 16 regiones del país, que recuperan alimentos desde ferias libres, mercados locales, fruterías y verdulerías.