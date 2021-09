Ley corta de pensiones: diputados de oposición aprueban subir cobertura del Pilar Solidario al 85% pese a reclamos del oficialismo por inadmisibilidad de la indicación

El gobierno no ha tenido días fáciles. Este martes el Ejecutivo sufrió una derrota en la Cámara de Diputados tras la aprobación del cuarto retiro del 10% de las AFP, y este miércoles no hubo un mejor escenario para el gobierno en la votación en particular que hicieron los diputados de la Comisión de Trabajo sobre la ley corta de pensiones que busca aumentar las pensiones solidarias y subir la cobertura de este pilar.

En concreto, los diputados votaron todo lo que dice relación con pensiones, y acordaron continuar este jueves a las 9.30 con la votación sobre las exenciones tributarias que se proponen para financiar el proyecto.

Los diputados comenzaron aprobando una indicación ingresada por la oposición que busca que las mujeres puedan acceder al Pilar Solidario desde los 60 años, y no a los 65 años como ocurre hoy tanto para hombres como para mujeres.

Hubo un debate previo a la votación sobre la admisibilidad de la indicación, ya que desde el oficialismo argumentaron que no era admisible dado que no se señalaba el modo en que se va a financiar la propuesta, además de que irroga gasto fiscal, y alude a materias de seguridad social, cuestión que solo puede proponer el Ejecutivo según lo establece la Constitución.

El secretario de la Comisión confirmó que debería ser inadmisible esta indicación por los motivos antes señalados, sin embargo, el presidente de la instancia, Gabriel Silber (DC), la declaró admisible.

Así las cosas, los diputados tuvieron que votar respecto a la admisibilidad que determinó el presidente de la Comisión. En esa votación, el oficialismo se cuadró en que era inadmisible, pero la oposición logró ganar con 7 votos a favor de la admisibilidad y 5 en contra de ella. Luego, se votó la indicación como tal, y se aprobó con votos del oficialismo, porque pese a que la consideraban inadmisible, estaban de acuerdo con ella. Así las cosas, se aprobó con 10 votos a favor, y 2 abstenciones.

Más tarde ocurrió el mismo debate de admisibilidad por una indicación ingresada por el diputado Gastón Saavedra (PS) donde buscaba ampliar el Pilar Solidario no al 80% como proponía el gobierno, sino al 85%. Hubo 7 votos de la oposición a favor de la admisibilidad y 6 en contra del oficialismo. Luego, cuando se votó la indicación como tal, se aprobó con 7 votos favorables y 5 en contra.

Lo que sí aprobaron de manera unánime los diputados, con 13 votos favorables, fue el adelanto que planteó el gobierno para el alza de las pensiones solidarias. Inicialmente este beneficio se iba a subir en enero, pero con esta aprobación, en caso de que el proyecto se despache del Congreso en noviembre, por ejemplo, podría surtir efecto eventualmente en diciembre.

De todas maneras, desde la oposición criticaron que no se haya subido el monto, y solo se adelante el pago del alza de la pensión en un mes.

Los diputados también aprobaron una indicación para reducir las tablas de mortalidad a 85 años. En concreto, la modificación señala que “las tablas de mortalidad que se fijen en virtud de este artículo no podrán considerar una edad superior a los 85 años”.

Otra de las indicaciones que aprobaron los diputados, con 7 votos a favor, señala que la cotización del seguro de lagunas previsionales se hará con cargo al fondo de cesantía solidario, y no como proponía el gobierno, que era sobre la cuenta individual de cada afiliado y solo en caso de que se acaben esos recursos se acudía al fondo solidario.

Los parlamentarios de oposición también aprobaron con 7 votos a favor una indicación presentada por el diputado Tucapel Jiménez, que plantea que las comisiones que cobran las AFP no deben calcularse sobre el sueldo de los afiliados, como ocurre actualmente, sino más bien sobre lo que efectivamente se cotiza en la administradora.

Asimismo, en la oposición aprobaron una indicación del diputado Silber que señala que los afiliados mayores de 55 años no tendrán restricciones para cambiarse de multifondo, es decir, no necesariamente tendrán que estar en los fondos más conservadores.

Adicionalmente, se aprobó que “las administradoras solo podrán realizar o contratar publicidad relacionada exclusivamente a la prestación de servicios relacionados con su giro. En ningún caso podría contratar publicidad o actividades de lobby o gestión de intereses destinadas a influir en las decisiones administrativas o legislativas sobre su actividad o su regulación”.

Otra indicación del diputado Silber se aprobó con 7 votos a favor y 4 en contra, y señala que las AFP deberán pagar con cargo al encaje en caso de existir rentabilidad negativa de los multifondos. Esto, porque señala que “el encaje responderá en los casos en que la Administradora mantenga en promedio en los últimos 6 meses una rentabilidad negativa, respecto de los fondos de pensiones”.

Los parlamentarios también aprobaron una indicación para que no existan comisiones de administración que se cobren con cargo a los fondos de pensiones, las comúnmente llamadas comisiones fantasmas, que en realidad son los pagos que hacen las AFP con cargo a los fondos de pensiones a intermediaros financieros para invertir los ahorros en distintos instrumentos, como cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, y que se publican en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones.

Los integrantes de la Comisión son Gabriel Silber (DC), Ramón Barros (UDI), Eduardo Durán (RN), Francisco Eguiguren (RN), Cristián Labbé (UDI), Amaro Labra (PC), Andrés Molina (Evópoli), Raúl Soto (que estuvo remplazando al PPD Tucapel Jiménez), Gastón Saavedra (PS), Marcela Sandoval (RD), Frank Sauerbaum (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), y Gael Yeomans (CS).