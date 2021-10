Licitación de casinos: superintendencia recibe 11 ofertas de incumbentes y solo Marina amplía su apuesta

Tras la audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas realizada este lunes, la Superintendencia de Casinos de Juego informó que recibió 11 ofertas de incumbentes y solo Marina amplió su apuesta en el proceso de otorgamiento de permisos de operación iniciado en julio del año pasado. Se recibieron postulaciones para 9 de los 12 cupos disponibles a partir de 2023, debido a procesos judiciales.

Tal como se anticipaba, no hubo nuevos participantes. Tanto Dreams (Temuco y Valdivia) como Enjoy (Antofagasta y Los Ángeles) optaron sólo por defender las plazas que ya tenían. Mientras, Marina (Calama y Osorno) apostó por sumar Talca y Copiapó.

El pasado viernes, el 22 Juzgado Civil de Santiago ordenó la suspensión del proceso donde opera el casino Monticello en San Francisco de Mostazal. Esto se suma a que el 6 de octubre el 25 Juzgado Civil de Santiago suspendió la subasta correspondiente a la plaza de Talcahuano, luego el mismo tribunal suspendió el proceso de Punta Arenas.

Tras el fallo relacionado con el proceso de Talcahuano, los operadores de casinos pidieron a la autoridad suspender todo el proceso, lo que no fue acogido. La Asociación de Casinos alertó que “de no detenerse el proceso de licitación, podría suceder que los tribunales fallen a favor de nuestra posición cuando ya la Superintendencia hubiese adjudicado, erróneamente, las licencias de acuerdo a una ley que no corresponde”.

A través de un comunicado, la Superintendencia dijo que “tan pronto fue notificada de dichas resoluciones, la Superintendencia presentó los respectivos recursos judiciales solicitando dejarlas sin efecto, los que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, sin perjuicio de lo cual la SCJ acatará lo que finalmente dictamine el tribunal”.

Cabe destacar que hay 12 plazas en licitación. De ellas, cuatro son de Dreams (Sun Monticello, Temuco, Valdivia y Punta Arenas), tres de Marina (Talcahuano, Osorno y Calama), dos de Enjoy (Antofagasta y Los Ángeles), además de Antay Casino & Hotel de Copiapó, de los españoles de Luckia, el Casino de Colchagua, del grupo Cardoen, y el Gran Casino de Talca, de la empresa peruana Corporación Meier. Actualmente hay 3 plazas suspendidas por la justicia.

En Chile hay 26 casinos. 19 están regidos bajo la ley 19.995. Otros 7 corresponden a permisos municipales.

El proceso de licitación no ha sido un camino fácil. De hecho, a mediados de julio de este año, las empresas acusaron que el proceso se rige por la última normativa, cuando a ellos les corresponde la ley de 2005, que estableció facilidades para la renovación. Además indicaron que llevar adelante la licitación en medio de una pandemia y con la banca cerrada, solo derivará en un concurso fallido, y no descartaron llegar al Ciadi, para recuperar la inversión.