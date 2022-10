Lipigas invierte US$ 5,5 millones en e-commerce de frutas y verduras Frest

Lipigas anunció este jueves que invertirá US$ 5,5 millones en Frest, startup chilena dedicada a la comercialización online de frutas y verduras a consumidores finales y negocios, con lo cual pasará a ser accionista, con el fin de apoyar su plan de crecimiento durante los próximos cinco años. De acuerdo a un hecho esencial enviado por Lipigas a la CMF, la empresa pasará a tener el 70 % de las acciones de Frest.

El acuerdo se enmarca en el plan estratégico corporativo de crecimiento, diversificación y transformación de Lipigas, en este caso, a través de su filial Logística y Desarrollos Digitales SpA y permitirá que la startup aproveche las amplias capacidades en logística, digitalización de procesos y atención al cliente de Lipigas, lo que será fundamental para cumplir su plan de crecimiento.

Así lo explica el gerente general de Lipigas, Ángel Mafucci: “El sector energético está evolucionando con gran rapidez en Chile y el mundo. Pensando en el futuro, en Lipigas estamos desarrollando una estrategia de crecimiento, diversificación y transformación del negocio que nos permitirá seguir siendo una empresa líder en el sector energético, pero también estar preparados para aprovechar las oportunidades que se están generando en otros tipos de negocios que se pueden beneficiar de las capacidades y herramientas que como empresa hemos desarrollado a lo largo de los años”.

De este modo, Mafucci agrega que están contentos con este nuevo socio: “Nos cautivó el espíritu de las personas que lideran el proyecto, sus capacidades y su proyección. Queremos que sigan adelante en el camino que se han trazado, con sus propios líderes al mando de un negocio que han sabido desarrollar con éxito. Nuestro rol como Lipigas es de apoyo, no solo financiero, sino también de experiencia y conocimiento, para que cumplan sus metas en los próximos cinco años”.

Frest cuenta con un equipo de más de 60 personas y una variedad de más de 600 productos orientados a la alimentación saludable. Parte de su éxito se debe a que desde la misma compañía han diseñado y desarrollado sus propias herramientas informáticas. Tanto el sitio web como el sistema de inventarios que la empresa utiliza ha sido creado por el equipo Frest, lo que les ha permitido optimizar sus procesos, disminuir mermas, ser eficientes en los recursos y tener una alineación con la operación.

Sus fundadores, Catalina Farías y Camilo Espinoza, destacan que el próximo paso de la start up es transformarse en la primera cadena de verdulerías con una propuesta omnicanal. Actualmente, Frest cuenta con dos tiendas -una en Providencia y otra en Las Condes-, y próximamente abrirá una tercera en Lo Barnechea. Además, tiene un centro de distribución en Santiago Centro.

“Tenemos un proyecto muy ambicioso, con dificultades inexploradas hasta el momento por nosotros, conocemos experiencias de diversas startups que no son capaces de soportar el crecimiento organizacional que requiere un proyecto de esta envergadura. Con esta sociedad esperamos adquirir el know how de Lipigas para superar esta y otras dificultades ya que es una empresa grande, con presencia en otros países con un brazo logístico instalado que, sin duda, será un gran aliado en nuestra planificación de crecimiento”, asegura Catalina Farías.

A su vez, Camilo Espinoza añade que han logrado una relación de confianza con la compañía: “Han creído en nosotros y compartimos el mismo ideal, que es lograr que Frest crezca, pero de forma sana y rentable. En conjunto con Lipigas queremos seguir siendo especialistas en frutas y verduras, entregando productos con un mejor estándar de calidad y con un servicio de excelencia accesible para todos”.

Frest nació en 2015 como La Vega Delivery con el objetivo de facilitar el acceso a una alimentación saludable y productos de calidad. Si bien en un comienzo se enfocaron en consumidores finales, este segundo semestre lanzó la venta de productos al por mayor. Este servicio es único en su categoría y ha tenido una buena respuesta, ya que los comercios pueden abastecerse sin la necesidad de ir a un centro de abastecimiento, acceder de forma eficiente a facturas y programar sus pedidos, teniendo la opción de seleccionar hora y día de despacho.