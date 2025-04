Llamadas Spam: estudio muestra cuántas recibe cada chileno al mes

Llamados desde números que tienen un prefijo desconocido o que al responderlas solo se escucha un silencio atemorizador. Al otro lado del teléfono, empresas de servicios ofreciendo promociones, productos, cambios de proveedor. Y también falsos trabajadores que intentan sonsacar algún dato personal o convencer a la víctima que acepte una oferta que no es tal. Los chilenos reciben en promedio 28 llamadas spam, la cifra más alta de toda América.

Solo en Brasil, el spam telefónico es igual de grave, según datos revelados por el último Informe Global de Amenazas de Llamadas 2024, realizado por Hiya, una de las tecnológicas líderes en inteligencia de voz impulsada por Inteligencia Artificial, entre cuyos clientes figuran las telefónicas British Telecom y Virgin y la fabricante de teléfonos móviles Samsung.

En su estudio sobre el fraude global de llamadas, realizado en 40 países, el reporte indica que las estafas de deepfake están en aumento, especialmente gracias a la clonación de voz por Inteligencia Artificial, lo que las hace cada vez más devastadoras desde el punto de vista financiero para los consumidores. En Estados Unidos, la pérdida promedio reportada por las víctimas de llamadas de fraude alcanzó a US$ 539. “Sin embargo, las llamadas de fraude deepfake generadas por IA provocan un daño financiero mucho mayor, ya que más víctimas informan de pérdidas superiores a los US$ 6 mil que las afectadas por las estafas telefónicas tradicionales”, indica el reporte.

En Alemania, el promedio de las llamadas Spam alcanzó a 3 mensuales, mientras que en Argentina fueron 7, en Perú 9, en España y Estados Unidos 15 y México, 22. De acuerdo al reporte, al menos una vez al día, los usuarios chilenos de telefonía móvil deben enfrentarse a contestar o no una comunicación sospechosa.

Nuevos prefijos en Chile

Las llamadas no solicitadas se han convertido en una molestia persistente para los usuarios en Chile, con contactos telefónicos jamás deseados que pueden ocurrir a cualquier hora del día. La situación es tal, que en conversaciones y posteos en redes sociales la gente comparte datos sobre cómo bloquear números desconocidos, jamás usar la palabra “Sí” o qué aplicaciones de identificación de llamadas, como la misma Hiya o True Caller, son recomendables bajar en sus dispositivos móviles para tratar de protegerse de alguna manera. Según cifras de la Policía de Investigaciones, las estafas telefónicas denunciadas saltaron 20% en 2024.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones anunció hace una semana la implementación de un sistema de numeración especial para distinguir las llamadas comerciales solicitadas y no solicitadas, con el objetivo de proteger a los consumidores, la que comenzará a operar desde agosto.

En febrero se publicó el reglamento que exige que todas las empresas que hagan llamadas masivas anteponer dos prefijos de fácil identificación para la ciudadanía: 809 si se comunican para hacer una oferta no solicitada y 600 si el dueño del teléfono ya tiene un contrato por servicios con la compañía que lo está contactando. “Creemos que esta medida va a generar mayor certidumbre a la población y eso significa que podemos converger hacia una forma de televenta más transparente, no con números desconocidos donde una persona no sabe si contestar o no, por tener la duda de si se trata de una urgencia. Con esta medida va a ser súper claro: si le están tratando de vender con un número que comienza con +569, es una estafa”, enfatizó a Pulso el subsecretario de Telecomunicaciones (Subtel), Claudio Araya.

El 25% termina en fraude

El informe Hiya pone a Chile como uno de los países más afectados, ya que de la totalidad de llamadas Spam, un cuarto resulta en fraude. “Los consumidores de Brasil y Chile recibieron el mayor volumen de llamadas de spam, con un promedio de 28 por persona al mes. Ambos países también presentan altas tasas de fraude: 21 % en Brasil y 25% en Chile”, indica el documento.

Según el reporte, de las 28 llamadas que en promedio recibe cada usuario en Chile, las principales son las “llamadas molestas”, que abarcan una variedad de contactos telefónicos no deseados y/o perturbadores como los de telemarketing, automáticas o robollamadas (realizadas por sistemas automatizados, a menudo con mensajes pregrabados), estafas evidentes (como un ejecutivo bancario que no existe) o silenciosas (no hay nadie en la línea o la llamada se corta inmediatamente después de contestar). Todas resultan muy insistentes y “causan molestia o angustia para las personas que las reciben”, dice el documento.

Llamados en fechas clave

El informe alerta que la estafas de suplantación de identidad generadas por IA son una amenaza creciente, ya que el 31 % de los consumidores estadounidenses, el 27 % de los canadienses y el 26 % de los británicos reportan haber recibido llamadas de ese tipo en 2024. No hay cifras al respecto para Chile (ver recuadro).

En grandes líneas, el estudio sostiene que en todos los mercados analizados las estafas siguen intentando robar dinero de las cuentas y tarjetas bancarias, con una marcada tendencia estacional: crecen en vacaciones y festividades, aprovechando las compras online y el enorme ajetreo que provocan esas fechas en los consumidores.

Una de las modalidades nuevas más usadas es la de ofertas de trabajo falsas, oportunidades de empleo no solicitadas y llamadas fraudulentas haciéndose pasar por personal de recursos humanos de plataformas de búsqueda de empleo.

En 2023, el reporte de Hiya estableció en 20 el número de llamadas mensuales Spam para Chile. El problema que no ha parado de crecer.