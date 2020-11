Los aspectos que plantean Fontaine y Eyzaguirre para reducir la desigualdad: impulsar crecimiento, aumentar impuestos y reducir evasión tributaria

La desigualdad a sido uno de los temas centrales en la discusión política y económica en el último años, con especial énfasis desde el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Y justamente este punto, es el que trataron el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en Conversaciones LT en el marco del especial Verdades que ya no son.

Uno de los puntos planteados por ambos economistas es el de impulsar el crecimiento del país.

Eyzaguirre afirmó que “si tu miras las cifras de Chile desde 1985 al 2005, el país crecía mucho más que el mundo y mucho más que América Latina, pero tu pescas desde el 2005 y tomas las proyecciones hasta el 2025 del FMI y nosotros somo las mediocridad misma. Crecemos menos que el mundo y menos que el promedio latinoamericano. Entonces acá como se diría en el campo, se nos echó las yegua”.

El exministro de Hacienda añadió que “el problema es que este círculo virtuoso de crecimiento-mejoría de distribución, ya no está operando. En mi concepto porque nos topamos con un país que es demasiado segregado y estamos perdiendo talento”.

Por su parte, Fontaine concordó con Eyzaguirre y expresó que “primero, hay impulsar el crecimiento económico, generar más oportunidades. No podemos perder de vista que desde mediados de los 80 a mediados de los 90 el ingreso per cápita se incrementaba en 25% cada 4 años, después caemos a la mitad de eso y ya en los último 4 años caemos a un 5% de aumento en 4 años, una curva súper decreciente. Ya no hay tanto crecimiento, ya no hay tanta generación de oportunidades”.

En tanto, otro aspecto que para Fontaine es clave es el aumento de los impuestos a las personas. “Cuando uno hace la comparación de la carga tributaria en Chile con el promedio de los países OCDE la gran diferencia esta en la magnitud de la tributación que recae sobre las personas (...) hay que ir subiendo de apoco la carga tributaria sobre las personas de manera que el trato social que le ofrece el estado a los contribuyentes sea: pague usted impuestos y yo le doy más prestaciones sociales, que así es como funciona en las economías desarrolladas en general”.

Por otro lado, Eyzaguirre precisó que otro tema que debe ser tratado para reducir la desigualdad es la evasión de impuestos. “La sub declaración de renta del capital es brutal, estamos hablando de 13 puntos del producto. Si pagaran lo que tuvieran que pagar, otro gallo cantaría, tienes tres cuartas partes del problema resuelto”, explicó.

El exministro agregó que “allá pagan los impuestos (países desarrollados), acá los evaden. Esto tiene relación con la constitución, porque como en los países desarrollados el SII tiene que tener prerrogativas como acceso a las cuentas bancarias y la clausula bancaria antielusión que tienen los países desarrollados para que efectivamente puedan perseguir a los infractores de elusión tributaria, hoy es un paseo”.