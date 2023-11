Los matices al interior del gobierno sobre si habrá o no condonación al CAE

La condonación del CAE se apareció otra vez en la agenda del gobierno. Si bien desde el Ejecutivo se apuran en aclarar que siempre ha sido parte de la agenda. Los hechos muestran que luego que el Presidente Gabriel Boric lo mencionara en la cuenta pública del 1 de junio como parte de lo que sería financiado con los recursos del pacto fiscal, y que luego el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclarara que no era parte de esa conversación, sino que iba por un camino propio, el tema no estaba en primera plana de las preocupaciones del gobierno. Eso hasta ahora.

En la discusión del Presupuesto 2024, el gobierno firmó un documento de compromisos con los parlamentarios para viabilizar la discusión del erario fiscal. El punto 29 del protocolo dice que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.

28/11/2023 MINISTRA CAMILA VALLEJO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Al interior del gobierno hay distintas miradas sobre lo que se hará y no todos mencionan explícitamente que eso incluirá la condonación del CAE. El primero en poner sobre la mesa la condonación del CAE fue el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien sostuvo que “va a traer también un plan de condonación al Crédito con Aval del Estado (CAE) como fue el compromiso”.

En una línea similar fue lo expresado este miércoles por parte de la ministra secretaría general de Gobierno, Camila Vallejo, quien mencionó que el compromiso “es avanzar en la condonación y alguna solución respecto a quienes tienen deudas con el Crédito con Aval del Estado, es algo que lo tenemos en agenda, y esto debería ocurrir en el primer semestre del próximo año, del 2024″.

La secretaria de Estado aseveró que “para poder avanzar en la solución a los deudores y deudoras del CAE se requiere de un proyecto de ley, se requiere un trámite legislativo, se requiere mucha discusión y también pensar no solamente en los deudores, sino también en cómo se produce el tránsito del modelo de financiamiento, porque eliminarlo requiere pensar cómo se va reemplazando este método paulatinamente”, añadió.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Un paso más atrás es lo planteado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En entrevista con radio Agricultura, fue consultado directamente sobre si este proyecto incluirá condonación, el titular de las finanzas públicas evitó hablar de condonación: “Significa que habrá una solución a los problemas que aquejan a los deudores del CAE, pero qué título le vamos a poner, ya lo veremos en su momento. Tenemos varios meses para trabajar, el compromiso es hacerlo antes de la presentación de la Ley de Presupuestos 2025″.

El ministro aclaró que cualquier cambio que se realice con el CAE “no hay una tensión por el lado financiero del financiamiento universitario y lo que está para el pacto fiscal. Los recursos del pacto son para aumentar la PGU a $250 mil, reducir la lista de espera, fortalecer la atención primaria para salud, invertir en seguridad ciudadana y para tener un buen sistema de cuidado incluyendo sala cuna universal, no es para financiar otras cosas”.

Y acotó que el proyecto para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior “debe tener su propia fuente de financiamiento y para eso tiene que tener definido su contenido”.

En la misma línea del ministro Marcel, se mostró el titular de Educación, Nicolás Cataldo: “El diseño está en discusión con Hacienda. Anticipar costos y mecanismos específicos con detalles sería anticipar una discusión que aún está en desarrollo interno en el gobierno. Cuando llegue el momento en que tengamos cerrada esa discusión, que es técnica y política, la vamos a comunicar, pero todavía no es el momento”.

21 DE NOVIEMBRE DE 2023/ VALPARAISO Ministro de Educación Nicolas Cataldo en la comisión de educación donde discuten sobre afectan al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la región de Atacama . FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que la recaudación por el pacto fiscal sería para financiar el proyecto del CAE, el diputado de Revolución Democrática (RD), Jaime Sáez, plantea que sí es un tema que se debe abordar en el pacto fiscal: “No son separables. El pacto fiscal es esencial para esto y para todos los problemas sociales. El país no va a resolver los problemas sociales que tiene pendiente si no avanza en el pacto fiscal”. En ese sentido, añadió que “es algo que estaba en el programa de gobierno, no es algo nuevo y lo que le manifestamos al ministro Marcel y al Presidente de la República también que tenemos que viabilizar esta propuesta, ese es nuestro trabajo”.

¿Condonar a los que tienen menores recursos y más endeudados, o universal pero un monto de la deuda? El legislador afirmó que “ambas (se tienen que analizar) y otras más. Eso es parte de lo que tiene que analizar el Ejecutivo al presentar un proyecto de ley al respecto el próximo año y seguramente nosotros vamos a poder aportar en este debate. También esperamos es que venga una activación del movimiento estudiantil en términos de recuperar una bandera importante que es la educación pública en Chile”.

Juan Santana, diputado PS, e integrante de la Comisión de Educación sostiene que “el gobierno ha dicho que va a iniciar un proceso en forma responsable, enforma gradual. Veremos en el proyecto de ley que se ingrese el próximo año, cuáles serán los criterios que se van a utilizar por parte del Ejecutivo para poder priorizar los primeros segmentos. Naturalmente entiendo que una política de estas características necesita gradualidad, necesita implementarse paulatinamente en el tiempo y eso es lo que ha hecho el gobierno con esto y con otros proyectos de leyes adicionales”.