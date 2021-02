Los préstamos compulsivos llegan a las empresas más riesgosas

La demanda casi insaciable de los inversores, que incluso cuentan con la deuda corporativa más arriesgada, está impulsando un auge de préstamos en Wall Street, ofreciendo salvavidas para las empresas con dificultades, incluso cuando la pandemia del coronavirus aún arrastra a la economía.

Empresas como el operador de hospitales Community Health Systems Inc. y la agencia de periódicos Gannett Co.Inc. han emitido un récord de US$ 139 mil millones en bonos y préstamos con calificaciones inferiores al grado de inversión desde el comienzo del año hasta el 10 de febrero, según LCD, una unidad de S&P Global Market Intelligence. Más de US$ 13 mil millones de integrantes de esa deuda tenían calificaciones de triple C o menos —el nivel más riesgoso salvo por incumplimiento total— aproximadamente el doble del ritmo récord anterior.

A pesar de la avalancha de nuevos bonos, las empresas que cuentan con más riesgo ahora pueden pedir prestado con tasas de interés que antes estaban reservadas para el tipo de deuda más segura.

Hasta el viernes, el rendimiento promedio de los bonos en el ICE BofA US High Yield Index, un grupo que incluye minoristas y empresas de fractura hidráulica que están con problemas, era solo del 3,97%. En comparación, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que esencialmente no conlleva riesgo de incumplimiento, fue tan alto como un 3,23% menos que hace tres años. El Tesoro a 10 años rindió alrededor del 1,2% el viernes.

“En un nivel alto, existe un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda”, dijo David Knutson, jefe de investigación crediticia para las Américas en Schroders, firma de administración de activos del Reino Unido. “La demanda supera la oferta de bonos”.

El aspecto más sorprendente del actual auge de los préstamos es el tiempo en el que llegó. Por lo general, pueden pasar años después de las recesiones para que el mercado alcance su nivel actual de exuberancia, dijeron analistas. En este caso, ha tardado menos de 12 meses y ha llegado justo cuando los datos económicos revelan una ralentización invernal en la recuperación.

Los inversores en deuda no están solos en su entusiasmo. Los inversores de una variedad de clases de activos han invertido dinero en apuestas arriesgadas, incluso cuando se calma el frenesí en torno a la compañía de videojuegos GameStop Corp. y otras acciones populares para individuos. Las materias primas como el petróleo y el cobre han aumentado últimamente, y más de US$ 58 mil millones se destinaron a fondos mutuos y negociados en bolsa que rastrean las acciones mundiales durante la semana que terminó el miércoles, la mayor entrada de este tipo registrada, según un análisis de datos de EPFR Global del Bank of America.

El optimismo de los inversores se basa en gran medida en la idea de que los desafíos económicos actuales no son normales y pueden resolverse rápidamente una vez que las vacunas contra el coronavirus se distribuyan más ampliamente. Los esfuerzos combinados de la Reserva Federal y el Congreso también han ayudado, bajando las tasas de interés de referencia e inyectar billones de dólares a la economía.

Esta semana, los inversores sopesarán los datos sobre las ventas minoristas y la producción industrial de enero, cifras que ofrecerán el último indicador de la actividad económica de Estados Unidos. La última oleada de resultados de ganancias de empresas líderes como Walmart Inc. también estará en foco, al igual que cualquier progreso en Washington hacia un nuevo paquete de alivio del coronavirus. El Congreso también ha programado una audiencia sobre la volatilidad de GameStop para el jueves.

La fuerte demanda de los inversionistas por una deuda más riesgosa puede crear un ciclo de retroalimentación positiva para las empresas. Las empresas que luchan pueden refinanciar su deuda, manteniendo baja la tasa general de incumplimiento empresarial. Lo que impulsa aún más la demanda de los inversores.

En las últimas semanas, tres empresas han financiado dividendos para accionistas privados mediante la emisión de los denominados pagarés alternativos PIK, bonos que brindan al emisor flexibilidad para pagar intereses en bonos adicionales en lugar de efectivo. Estos acuerdos son el sello distintivo de los mercados crediticios calientes, que cobraron importancia en los años previos a la crisis financiera de 2008-2009.

Los reguladores han advertido previamente a los bancos e inversores que no otorguen deuda a las empresas que superen en seis veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización o Ebitda. A pesar de estas advertencias, alrededor del 53% de las fusiones y adquisiciones pagadas con préstamos por debajo del grado de inversión en enero excedieron esa barrera, la proporción más alta desde agosto de 2017, según el proveedor de datos LevFin Insights.

Una empresa que se beneficia de las condiciones actuales del mercado es Community Health Systems, uno de los operadores de hospitales con fines de lucro más grandes del país.

Durante años, Community Health ha luchado con los desafíos de atender a poblaciones de bajos ingresos, de baja densidad y las consecuencias de una adquisición de 2014, que le dio una cartera de hospitales en dificultades y una carga de deuda muy pesada. Incluso después de detener una disminución en las ganancias, la compañía se posicionó el año pasado para quemar alrededor de US$ 200 millones a US$ 250 millones en efectivo anualmente en un entorno normal, dijo Eric Axon, analista senior de la firma de investigación CreditSights.

Sin embargo, los inversionistas han obtenido una serie de ventas de bonos garantizados de la cadena hospitalaria durante los últimos dos meses, lo que permitió a la empresa reducir sustancialmente sus gastos por intereses y pagar los bonos con vencimiento en 2023 y 2024. En efecto, la empresa aprovechó los fuertes rally del mercado “para lidiar con problemas que casi parecían irresolubles hace seis meses”, dijo Axon.

El aumento de dinero nuevo también está recompensando a algunos administradores de fondos de cobertura que se especializan en otorgar préstamos a empresas en dificultades financieras. Gannett, la cadena de periódicos más grande del país, pidió prestado un préstamo de mil millones de dólares en enero con una tasa de interés del 7,75% para pagar un préstamo existente con una tasa del 11,5%, lo que elevó el precio de sus acciones y benefició a Apollo Global Management LLC, uno de sus mayores inversores.

Gannett pudo “aprovechar el mercado crediticio actual y refinanciar en un préstamo público ampliamente sindicado en términos significativamente mejores”, dijo el director ejecutivo Mike Reed en un correo electrónico.

Los inversores de deuda convencionales no estaban dispuestos a prestarle a Gannett hasta hace poco debido a la reducción de sus ingresos por suscripción y publicidad, por lo que la compañía dependía de fondos de cobertura como Apollo para obtener capital. Pero el mes pasado, cuando aumentó el apetito por el riesgo y después de que Apollo canjeó un préstamo que había otorgado en bonos que se convierten en acciones de Gannett, aproximadamente 35 fondos de deuda prestados a Gannett a la tasa más baja, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Las acciones de la compañía han aumentado un 80% desde el 1 de enero y su gasto anual de deuda se ha reducido en alrededor de $ 90 millones durante el año pasado, dijo una portavoz de la compañía.

Algunos inversores y analistas dicen que hay razones legítimas por las que el mercado debería estar tan abierto como lo está ahora, más allá del optimismo sobre las perspectivas económicas a corto plazo.

Entre esos factores se encuentra la disminución de casi 40 años en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, situación que ha impulsado la demanda de activos de mayor rendimiento. Algunos también tienen la esperanza de que el Congreso y la Reserva Federal puedan ser casi tan agresivos en la lucha contra las recesiones futuras como lo fueron en la más reciente.

Aún así, algunos analistas no están convencidos de que la deuda con calificaciones más bajas sea menos riesgosa que en el pasado, argumentando que las empresas en dificultades eventualmente dejarán de pagar su deuda cuando las tasas de interés suban o sus propios problemas empeoren.

“La forma en que el mercado está viendo esto en este momento es básicamente decir, si todos estos triple C pueden acceder a la financiación, no van a incumplir”, dijo Oleg Melentyev, director de estrategia de alto rendimiento de EE.UU. en BofA Global Research. El problema, dijo, es que los inversores “esperan que este argumento funcione durante más tiempo del que probablemente funcionará”.