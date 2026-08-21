Los seis CEO de empresas en Chile que destaca el ranking Extel 2026 a nivel latinoamericano

Son seis los gerentes generales de empresas en Chile que resultados destacados en el ranking Extel 2026 (antes Institutional Investor), que premia a los mejores CEO de Latinoamérica desagregados por industria y tamaño de empresa, en un sondeo donde votaron casi mil inversionistas profesionales de casi 500 firmas de servicios financieros a nivel mundial.

En concreto, Extel realizó la encuesta entre analistas de las áreas de compra (buy-side) y venta (sell-side), así como gestores de fondos, en compañías financieras que cubren la región. Es decir, el sondeo fue hecho entre quienes analizan las empresas y las recomiendan, pero también aquellos que compran directamente. Prácticamente la mitad de los votantes fueron brasileños,

Allí solicitaron a los votantes que clasificaran a los CEO en sus universos de cobertura, evaluándolos según su credibilidad, liderazgo, y capacidad de comunicación.

Al ver el ranking general de la región, incluyendo a Brasil, y sumando los votos de las partes compradoras y vendedoras, destacaron seis ejecutivos chilenos en el top 3 de sus respectivas industrias y tamaños de empresas.

En el ranking general de la agroindustria, se posicionó en el tercer lugar el CEO de SQM, Ricardo Ramos. Mientras que entre las empresas de la industria de celulosa y papel, el CEO de Empresas CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, consiguió el tercer lugar del ranking.

En esa línea, el que se llevó el podio como mejor CEO entre las compañía de mediana capitalización (empresas con una capitalización bursátil de entre US$2 mil millones y US$10 mil millones) en la industria catalogada como alimentos y bebidas, fue el argentino Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina S.A., quien ejerce en dicha compañía como el equivalente a un CEO.

Por otra parte, entre las empresas de mediana capitalización de la industria financiera no bancaria, fue destacado en el segundo lugar del ranking el gerente general de Inversiones La Construcción (ILC), Pablo González.

También en el segmento de compañías de mediana capitalización, pero ya en la industria bancaria, se posicionó en el segundo lugar el CEO de Itaú Chile, André Whyte Gailey.

Entre las compañías small cap (empresas con una capitalización inferior a US$2 mil millones) del sector eléctrico y otros servicios públicos, el CEO de Engie Energía Chile, Juan Villavicencio, se ubicó en el segundo lugar del listado.

Sell-side versus buy-side

Por otra parte, si se miran las listas separadas de los votantes sell-side y buy-side, se obtiene que hay más ejecutivos chilenos en el listado.

Así, considerando únicamente la votación buy-side, el CEO de SQM se quedó con el tercer lugar en su industria, mientras que el gerente general de ILC logró el segundo lugar entre las empresas medianas de su sector. En la industria de transporte, el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, consiguió el tercer lugar.

Asimismo, en este ítem el CEO de Falabella, Alejandro González, se quedó con el tercer lugar en el ranking global del retail, mientras que el CEO de Itaú Chile se posicionó en el segundo lugar entre los bancos medianos, y el vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina se quedó con el podio entre las medianas empresas de su sector. También entre los votos buy-side aparece el gerente general de Empresas CMPC, en el tercer lugar del ranking global de su industria.

En paralelo, si solo se consideran los votantes sell-side, el CEO de Empresas CMPC se repite, pero en el segundo lugar del listado global de su industria. El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, consiguió el tercer lugar del ranking global entre los votantes sell-side en la industria de celulosa y papel.

Asimismo, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, se quedó con el segundo lugar entre las empresas del sector eléctrico y otros servicios públicos.

Por país

Al ver solo los resultados de Chile, sin considerar la totalidad de los votos de Latinoamérica, hay algunos cambios en el listado. En este caso, al tomar el ranking global chileno, sumando los votos sell-side y buy-side, lidera el CEO de Falabella, en el segundo lugar se posiciona el CEO de Latam Airlines, y luego el gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

Al considerar solo las empresas medianas, lidera el CEO de Parque Arauco, luego el gerente general de Itaú Chile, y en tercer lugar el CEO de CMPC.

Entre las small cap destacó el CEO de Ripley Corp, Lázaro Calderón Volochinsky; y el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

Empresas más distinguidas

Extel también reconoce a las empresas más distinguidas, que son las que obtuvieron los mayores puntajes en el sondeo que evalúa no solo a los CEO de las compañías, sino también a sus CFO, el directorio de las empresas, la calidad de la información financiera, métricas ESG, las prácticas de gobierno corporativo, entre otros.

El top seis del ranking global chileno quedó en este orden: SQM, Parque Arauco, Falabella, Empresas Copec, Latam Airlines, y Colbún. Entre las mid-cap, el listado lo lidera Parque Arauco, luego Embotelladora Andina, Empresas Copec, y Plaza. Mientras que en small-cap, Engie Energía Chile encabeza el listado, luego Ripley Corp., y Entel.