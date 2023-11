Luis Caputo saca ventaja entre los nombres que se barajan para ministro de Economía de Argentina

Entre la cautela y el hermetismo se ha movido en su primera semana como presidente electo de Argentina el libertario Javier Milei, quien si bien ha entregado algunos nombres de su futuro gabinete, aún mantiene bajo siete llaves otros nombramientos clave, como es el caso del Ministerio de Economía.

Por redes sociales, la oficina del presidente electo emitió su primer comunicado en la semana, en el que señaló que no adelantará los nombres de los técnicos y dirigentes políticos que ha pensado para el gabinete y las empresas estatales, los que se conocerían el 10 de diciembre, cuando ocurra el cambio de mando.

No obstante, en campaña y en las primeras horas del triunfo en segunda vuelta, adelantó en distintas entrevistas algunos nombres. Y si bien el del titular de Economía se ha mantenido reservado, en las últimas horas ha ganado fuerza la alternativa de Luis Caputo.

Expresidente del Banco Central

Fue este miércoles cuando en una entrevista otorgada a un canal de televisión, Javier Milei señaló que el expresidente del Banco Central, Luis Caputo, tiene la capacidad para asumir el desafío en Economía.

“Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, sin lugar a dudas”, señaló el presidente electo, agregando que “tiene la expertise necesaria para resolver el problema monetario y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las (tasas) Leliq y terminar con el cepo (cambiario)”.

Caputo -licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado de la Universidad Católica Argentina- fue secretario de Finanzas al inicio del gobierno del expresidente Mauricio Macri, momento en que le tocó renegociar con los bonistas una quita por US$16.500 millones para poder regresar a los mercados internacionales.

Pero también fue presidente del Banco Central entre junio y septiembre de 2018, mes en que renunció por motivos personales. El economista hizo carrera en el mundo privado, partiendo como jefe de trading de JP Morgan para América Latina a fines de los 90 y luego en la filial de Deutsche Bank, la que presidió hasta 2015.

En las últimas horas de este jueves trascendieron versiones de prensa en Argentina de que Milei le habría ofrecido el Ministerio de Economía y que estaría a la espera de su respuesta.

El economista le habría presentado un plan detallado sobre cómo mover las tasas Leliq del Banco Central, esto a partir de un esquema que le permitiría obtener financiamiento externo.

Sturzenegger y sus lazos con Chile

A la opción de Caputo se suman otras que se han barajado en los días previos. Santiago Manoukian, economista jefe de Ecolatina, señala que “hay una danza de nombres”, y si bien en la semana el de Caputo tomó la delantera, anteriormente era el Federico Sturzenegger el que resonaba con más fuerza.

“Sturzenegger viene bregando hace mucho tiempo por un desarme rápido del cepo cambiario, ha escrito varias notas afirmando su posición. En ese sentido, si se llega a ratificar su nombre, la señal que le daría al mercado es que el cepo cambiario se liberaría muy rápidamente”, dice Manoukian.

Economista del MIT, en 2001 fue secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando de la Rúa, tras lo cual se desempeñ{o como presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, y luego diputado entre el 2013 y 2015.

Pero Sturzenegger también es un conocido de Mauricio Macri. Fue presidente del Banco Central desde 2015 hasta que fue removido en 2018, esto en medio de una corrida cambiaria y la subida de la inflación. El gobierno se encontraba avanzando en una reforma tributaria para reducir los impuestos, lo que sumado a un deterioro fiscal llevó al Ejecutivo a cambiar las metas de inflación, contraviniendo al timonel de la entidad. Ante ello, Sturzenegger renunció y el cargo fue asumido por Caputo. Por esa dañada relación con Macri se especula que su nombramiento sería complejo.

A última hora de este jueves, surgieron versiones en Argentina que lo sindican como el futuro ministro de Modernización de Milei, cargo desde el cual llevaría adelante la reforma del Estado. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado o desmentido por el presidente electo.

En su paso por el MIT, Sturzenegger logró forjar sólidas amistades con economistas chilenos que también estudiaron sus doctorados en dicha casa de estudios en EEUU. José De Gregorio y Rodrigo Valdés son dos de ellos. Sturzenegger llegó al MIT un año después que De Gregorio, pero ambos fueron alumnos del economista alemán Rudi Dornbusch, quien guió sus tesis, forjando un fuerte vínculo en sus reuniones semanales con su profesor. Otro chileno que lo conoce bien es el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, de quien fue asistente durante un temporada en la Gerencia de Ajuste y Crecimiento que este dirigió en el Banco Mundial.

Luciano Laspina

Luciano Laspina es otro nombre que se ha mencionado para el cargo. Fue asesor de Patricia Bullrich.

Economista de la Universidad Nacional de Rosario y master en economía de la Universidad del CEMA, en Buenos Aires, Laspina también ha sido asesor del Banco Central y de la Secretaria de Política Económica del Ministerio de Economía.

Pero mientras se define el nombre del futuro ministro, el mercado sigue esperando señales de la dirección que tomará el gobierno de Milei. Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, sostiene que “hay una danza de nombres importante. Son todos economistas de Macri. Tanto Laspina, Sturzenegger y Caputo, son todos buenos, cada uno en lo suyo, no son iguales. Todos tienen distintas capacidades y ventajas comparativas respecto uno del otro. Pero más allá de los nombres, no hay definiciones concretas respecto de qué hará (Milei). Hace rato parece que está en etapa de recalcular (su programa), pero eso aún no derivó en nada concreto”.

Respecto de la señal hacia el mercado, Marcelo Elizondo, presidente de International Chamber of Commerce en Argentina, señala que “me parece que cualquiera de los tres, desde el punto de vista ideológico, está muy alineado con la propuesta del presidente electo. Los tres me parecen de primer nivel, han trabajado en el exterior, tienen mucha reputación, y generarían confianza al mercado”.