Macarena Salosny de Inspiring Girls Chile: "Las mujeres referentes son importantísimas para derribar prejuicios y estereotipos"

A partir de los 6 años las niñas empiezan a sentirse menos talentosas que los hombres. Lo anterior según un reciente estudio de la revista Science que apuntó a que, a esa misma edad, ellas sienten que la genialidad y la inteligencia es más común entre los hombres.

Pero el fenómeno también afecta otras etapas de la vida, como la universitaria. Datos de este año del Ministerio de Educación sobre carreras a nivel general apuntan a que el porcentaje de mujeres entre 18 y 24 años matriculadas alcanzó un 48,6%, mientras que la de los hombres fue un 40,9.

Sin embargo, en las carreras conocidas como STEM -Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-, existe una clara brecha de género: apenas un 19,7% de quienes se matriculan el primer año son mujeres, a diferencia de los hombres que alcanzan el 80,3%. Y es que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- busca poner sobre la mesa este tema.

“Esa es una carrera para hombres”

La Fundación internacional Inspiring Girls -que actualmente tiene presencia en 28 países y busca finalizar este año expandiéndose a otros 40- busca disminuir las brechas de género y fortalecer el autoestima de las niñas en etapa escolar desde los 12 años, mostrándoles las posibilidades a las que pueden acceder mediante el camino profesional.

La presidenta de la Fundación en Chile, Macarena Salozni, ahondó en Conversaciones Hub Sustentabilidad el trabajo que están realizando en diferentes zonas, pero también expresó que la brecha de género en las carreras STEM fue un tema que le tocó a ella misma.

“Yo cuando chica quería estudiar una carrera que se llama procesos industriales computarizados. Mi hermano entró a estudiar esa carrera dos años después que yo porque a mí no me dejaron. Mi mamá decía “esa es una carrera para hombres”, y me inscribió a un secretariado. Siempre me quedé con el bichito pasado”.

¿Volviste a hablar sobre ese tema con tu mamá?

Guardé ese rencor en mi corazón durante harto tiempo, porque pensaba y decía “por qué mi hermano sí pudo entrar a estudiar esto y yo no. Tal vez mi mamá pensaba que yo no era tan inteligente a pesar de que me iba muy bien en el colegio. Años después lo conversamos y a la conclusión que llegamos es que ella me quería proteger porque pensaba que era muy peligroso para mí por ser la minoría en una sala llena de hombres.

¿Sientes que persiste ese miedo actualmente?

Ese es el temor que tienen muchos padres, madres, abuelitas, tías, y docentes hoy en día. Porque nadie quiere exponer a sus hijas a lugares donde puede haber riesgos.

Entonces lo que hacemos nosotros en Inspiring Girls es mostrar también que tanto las organizaciones educativas como las empresas, se han preparado y están impulsando políticas, regulaciones y oportunidades para que de verdad nosotras tengamos ese espacio, ocupemos esos sillones y esos puestos de trabajo en industrias que antes estaban reservadas exclusivamente para los hombres.

A los problemas de ingreso en las carreras STEM, se suman altos niveles de deserción. ¿A qué se debe?

Hay diversas razones. Una tiene que ver con ciertos tratos, diferencias y distinciones que reciben en la sala de clases. Afortunadamente ahora no es como antes, donde a las mujeres les decían “usted viene acá a buscar marido”. Eso, esperamos, quedó atrás. Pero sí hay un estudio que hicieron hace algunos años atrás psicólogas de la Universidad Católica, que dicen que docentes, tanto hombres como mujeres, le ponen más atención a los hombres en clases. Y les dan más tiempo para responder, frente a las mujeres que dicen “ya, el siguiente”.

¿A los hombres los incentivan más?

Definitivamente. Y les hacen preguntas que pueden ser incluso más desafiantes. La proporción es 1 es a 3: una pregunta a una mujer y tres al hombre. Todo eso impacta. Y por otro lado, también está la representación. Porque si bien es cierto que entran pocas mujeres a la universidad, también tienen pocas docentes mujeres en esas carreras. Entonces tu dices “bueno, ¿hay oportunidad para mí?”.

“Una sociedad más equitativa no es de mujeres para mujeres, sino que somos todas las personas”

En Chile, Salosny cuenta que ha quedado cerca de llorar cuando piensa en el trabajo que realizan en localidades como en la zona norte, cerca de Iquique. La activista ejemplifica con el caso de niñas que crecen en caletas de ese sector, o en Alto Hospicio, donde “la realidad es muy cruda” y deben trasladarse a las ciudades para poder estudiar. “¿Cómo hablas de futuro con niños si lo que tienen hoy día es hambre?”

Recién estuviste en el norte del país. ¿Qué viste en tu visita?

Depende muchísimo del entorno, de la comunidad educativa. En el norte han sido increíble las visitas que hemos hecho gracias a un proyecto que se llama Inspirando Ando. Y hacemos talleres también para padres, madres y apoderados, y principalmente para los docentes. Imagínate a casi 40 docentes, un viernes a las 6 de la tarde, tomando talleres. Pero ellos súper comprometidos.

¿Qué reflexiones obtuviste?

Es importante darnos cuenta de la labor que ejercen los docentes y profesionales que apoyan a esos niños y niñas para que salgan adelante independientemente de su realidad, ya que tu pasado no debería determinar tu futuro.

Y el contexto socioeconómico definitivamente también impacta en el capital cultural o en las proyecciones de vida que pueden tener las niñas y esa es la oportunidad que tenemos nosotras. Hacemos actividades donde también asisten niños, no solamente las niñas. Siento que una sociedad más equitativa no es de mujeres para mujeres, sino que somos todas las personas.

¿Cómo impactan estas actividades a los niños?

Pasan cosas bien potentes porque las niñas y niños se dan cuenta de que no tienes que ser rubia para ser jefa. Sino que puedes ser una persona diversa. Ser una mujer independiente te da las opciones de tomar decisiones importantes como viajar o ahorrar, como no ser una madre adolescente, sino que aguantarse hasta los 29 años. Le llevamos por primera vez a las niñas una referente embarazada. Y las niñas estaban impresionadas de que tuviera 29 años y fuera su primer hijo.

¿Están habituadas a la maternidad desde más jóvenes?

Sí, están acostumbradas a que a los 17 o 18, o incluso más chicas ya tienen hijos. Entonces que vean a esta referente y les diga “oye yo viajé, estudié, hice mi vida y ahora tomé esta decisión de manera consiente”, también más allá de la carrera o lo que se estudió, las impacta. La experiencia de vida pienso que es transformadora.

Mujeres referentes frente a prejuicios y estereotipos.

Las brechas de género surgen a partir de fenómenos culturales. Es lo que reflexiona Macarena Salosny y que se ve, explica, en valores como la maternidad que a veces se enseñan exclusivamente a las niñas desde pequeñas, mientras a los hombres se suelen inculcar otras enseñanzas.

“¿Cómo vamos a esperar que una niña no piense que su única oportunidad en el futuro es ser mamá si es que desde los cuatro años le estamos regalando una guagua de juguete?”, se pregunta Salosny. A lo anterior, agrega que “desde chica nos dicen “no te subas al árbol porque te vas a ensuciar, si no que tienes que andar bonita”. Tu polera dice que “tu brillas” mientras que la de los hombres dice “tú puedes comerte el mundo”. Siento que ese cambio cultural también es importante.

¿Cómo se hace frente a esto?

Las mujeres referentes son importantísimas para derribar esos prejuicios y estereotipos. Compartir parte de su legado, también de su experiencia, de lo que significa convertirse en una mujer profesional hoy en día en Chile, y también una mujer profesional en esas industrias donde de a poco vamos teniendo más participación.

¿Cómo es el proceso de generar la transformación en niñas, sobre todo en etapa escolar, con mujeres inspiradoras?

No es que yo vaya con puras eminencias. Son todas mujeres esforzadas. Muchas de las que transforman en referente, también estuvieron sentadas en esa silla de un colegio público, entonces sienten que ahora pueden dejar un legado porque a ellas les fue bien. Es como devolver la mano al destino. Entonces pensamos, como habría sido de diferente mi vida si alguien me hubiera dado este mensaje cuando yo era chica.

¿En esto influye el cambio de paradigmas con el paso de los años?

Sin duda, porque más allá de decirles “estudien esta carrera”, hay que entender que nuestras hijas e hijos probablemente van a trabajar en cosas que ni si quiera se han inventado hoy. La capacidad de adaptarse, de comunicarse, los valores, la curiosidad permanente, todo eso es importante para aprender a desenvolverse de manera exitosa en un entorno que cada vez es más desconocido.

Estadísticas de la ONU para el 2050 dicen que el 75% de los trabajos que existan en el mundo de alguna manera u otra van a estar relacionados con el mundo de los STEM. ¿Qué riesgos corremos quedándonos abajo?

Son las carreras además que pagan súper bien. Si hablamos también del empoderamiento económico de las mujeres, es vital que estemos en ese segmento y en esas industrias , donde el mercado está dando cada vez más oportunidades. Y donde los sueldos están súper bien e interesantes. Eso permite también que las mujeres rompan círculos de violencia que genera la dependencia económica, lo que también en el fondo es convertirse en protagonistas de futuro. Y no solamente usuarias de plataformas o de interfaces.