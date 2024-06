Marcel cree que demorar el avance de la reforma previsional es “tan irresponsable como llamar a retiros”

En el marco de un seminario organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un llamado a los parlamentarios para acelerar la discusión de algunos proyectos que ya llevan varios meses en debate. Uno de ellos, es la reforma de pensiones. “La reforma previsional lleva casi dos años en el Congreso. Ingresó al Senado hace cinco meses y todavía no se vota en general”, afirmó. Sobre ese mismo tema acotó que “el tema previsional no lo podemos seguir postergando, no podemos saltarnos otro gobierno más sin resolver el problema previsional”.

Posterior a ese seminario, en un punto de prensa Marcel recalcó que “por lo menos lo que son las votaciones en general, no se posterguen tanto. ¿Es necesario, cinco o seis meses, para decir que una reforma previsional es necesaria en Chile? ¿Es necesario dos meses para llegar a la conclusión de que es necesario luchar contra la evasión? Entonces, creo que hay mucho temor a veces... prefiero no atribuirlo a nada, pero yo creo que es muy notorio que estamos teniendo un tranco demasiado lento en cosas que son importantes para el país”.

Respecto de lo que ha impulsado la bancada de diputados independientes PPD, que han pedido que se saque adelante la reforma previsional, porque de lo contrario impulsarán un retiro de fondos previsionales, Marcel comentó que la posición del gobierno “respecto de los retiros, es la misma que ha tenido antes: los retiros son tremendamente dañinos para la economía, y en el contexto actual, un retiro básicamente sería dinamitar la recuperación que está teniendo la economía y las perspectivas que tiene hacia adelante, no hay ninguna ambigüedad frente a eso”.

Agregó que “para esto, hasta el momento siempre hemos tenido con una mayoría parlamentaria que lo apoya, pero también hay que decir que el tensionar las cosas en torno a los retiros, como decía, las demoras en el avance de la reforma de pensiones, es jugar con fuego frente a este tipo de escenarios, así que creo que tan irresponsable como llamar a retiros también es demorar innecesariamente el avance en temas ligados a pensiones, particularmente en la reforma previsional”.

El ministro de Hacienda también dijo que “los retiros resurgen cada vez que se cumple un año del rechazo del retiro anterior, entonces lo que estamos viendo no es otra cosa que la repetición de ese ciclo”.

Sobre la escasa mención que tuvo la reforma previsional en la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el sábado, Marcel respondió que “el Presidente no se explayó en la reforma previsional, porque en reforma previsional ¿qué mas se puede decir? Ya está todo dicho: los propósitos de la reforma, mejorar las pensiones futuras, mejorar las pensiones actuales, hacerlo de forma sostenible, todo eso está. Cuando uno lleva ya casi dos años de discusión de ese proyecto, lo único que uno puede decir, es lo que dijo el Presidente: saquemos adelante esta reforma”.

Consultado sobre si están más cerca o más lejos de un acuerdo, el ministro afirmó: “Creo que se ha ido avanzando en el trabajo técnico que se ha ido haciendo en la Comisión de Trabajo del Senado, creo que se ha ido avanzando en varias cosas, dentro de algunas semanas vamos a tener un informe de ese trabajo técnico, en el cual vamos a poder juntar todo lo que se ha alcanzado a discutir, pero por lo menos por lo que yo he conocido, creo que hemos tenido algunos elementos de acercamiento, afortunadamente”.