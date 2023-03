Marcel dice que “no hay líneas rojas” sobre la recaudación que se buscará con nuevo proyecto tributario

Poco más de una hora se extendió la reunión del gobierno con los representantes del empresariado. Y si bien fueron nueve los temas que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) tenía en su agenda, lo cierto es que la reforma tributaria y lo que vendrá en la nueva discusión fue el tema que estuvo con mayor énfasis presente en el encuentro donde participó el Presidente Gabriel Boric y los ministros de Hacienda, Mario Marcel y Nicolás Grau.

Al término del encuentro, el titular de las finanzas públicas dijo que “fue una reunión que fue pedida hace un tiempo y por ello, se trataron varios temas, entre ellos, la reforma tributaria, de pensiones, hidrogeno verde, transformación digital y otros”.

En cuanto a la reforma tributaria, el ministro señaló que fue un tema “importante dado el rechazo que tuvo ese proyecto. Le explicamos cómo iba a funcionar este proceso de consulta”.

El ministro acotó que “estamos abiertos para que ellos (CPC) hagan las propuestas que estimen convenientes. Vamos a tener un punto de contacto técnico, pero no estamos por imponer nada a nuestras contrapartes, sino que estamos por escuchar”.

El Presidente Gabriel Boric recibe en el palacio de La Moneda al comité ejecutivo de la CPC. Asistió el presidente de CPC, Ricardo Mewes; la vicepresidenta de CPC, Susana Jiménez; el presidente de SNA, Cristián Allendes; el presidente de Sonami, Jorge Riesco; la vicepresidenta de Sofofa, Victoria Vásquez; el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña; el director de Abif, Eduardo Ebensperger; y el gerente general de la CPC, Fernando Alvear.

Consultado sobre si el nuevo proyecto mantendrá la recaudación que tenía prevista la iniciativa rechazada que eran unos 3,6% del PIB, el ministro aclaró que “este proyecto después de las indicaciones que introdujo el Ejecutivo llegó a la sala con una recaudación que involucraba 2,7% del PIB. Se había reducido respecto a los cálculos iniciales”.

En ese contexto, el secretario de Estado sostuvo que “entendemos que parte de la flexibilidad que hay que tener no es solo respecto del contenido, sino que respecto a la magnitud de recaudación del proyecto. Hay ciertos límites que son posibles de absorber y, por lo tanto, con las sugerencias que nos lleguen buscaremos articular modificaciones a ese proyecto, pero que mantengan el objetivo de aumentar la recaudación, hacer más progresivo el sistema tributario, pero entendemos que hay que tener flexibilidad, por lo tanto, no es un tema que pongamos una línea roja”.

El titular de las finanzas públicas especificó que los diálogos sociales propiamente tal, en su trabajo más técnico comenzarán la próxima semana. Y los primeros en participar serán la propia CPC, los representantes de las pequeñas y medianas empresas y la Central Unitaria de Trabajadores.

Informó además que el secretario técnico será el embajador de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Francisco Saffie.

Con respecto a los plazos y el mejor momento para reactivar la discusión legislativa, el ministro comentó que eso es algo que no lo hemos definido. Es nuestra prioridad, pero primero veremos cuáles serán los ajustes que le vamos a hacer al proyecto, y luego ver el mecanismo más idóneo para reactivar el proyecto”. No obstante, los diálogos sociales no se extenderá más allá de fines de abril.