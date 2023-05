Marcel rechaza idea de que el gobierno no se preocupa de la inflación tras dichos del exministro Valente

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que no existe espacio para que la interpretación del exministro de Economía, José Ramón Valente, sobre las razones que explican el requerimiento de capital por parte del Banco Central a la banca en este momento. En radio Duna (ver entrevista), La exautoridad del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera afirmó ayer que la medida del ente emisor era “una señal al Ministerio de Hacienda, diciéndole que usted me está dejando solo en la guerra contra la inflación”.

“La política fiscal el año pasado contribuyó u operó de manera significativa a la tarea del Banco Central para bajar la inflación y este año lo va a seguir haciendo. De eso no puede caber ninguna duda y basta con darle un poco de vuelta a las cifras fiscales para explicar el dato que citaba José Ramón”, dijo Marcel también en entrevista con Radio Duna.

En esa línea, el secretario de Estado descartó calificar como “expansiva” el gasto fiscal, como lo hizo Valente, ante las cifras en este tema en comparación con el año pasado. Esto, porque Marcel explicó el alza del gasto fiscal del primer trimestre ante la entrada en vigencia del aumento del monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Eso es toda la ciencia detrás de esta diferencia de nivel de gasto comparado hace un año atrás. Obviamente cuando vayamos viendo los trimestres siguientes esa diferencia se va a reducir y para el conjunto del año el crecimiento del gasto de este año va a ser de 0,6%, por lo tanto, es difícil calificar como expansiva con esos indicadores”, disparó Marcel.

Ante este contexto, el secretario de Estado tampoco compartió la mirada de Valente sobre la incertidumbre que generará el requerimiento de capital del Banco Central a la banca. Marcel explicó su mirada en base a que, si bien la medida es nueva, la banca ha ido adaptándose a las normas de capitalización de Basilea III en un contexto donde el crédito actuó de forma contra cíclica a la economía y terminó expandiéndose, según destacó el ministro de Hacienda.

“La banca tiene holguras financieras que son importantes entonces nos parece bastante razonable pensar que en esas circunstancias un mayor requerimiento de capital es fácil de poder absorber sin afectar mayormente al crédito”, dijo Marcel, quien estimó que el efecto en el crédito debería ser acotado y transitorio.

Además, el economista dijo que parte del contexto externo para la banca también ayuda a cumplir con el requerimiento de capital ante la espera de la baja en la inflación: “En el curso de este año la política monetaria se va a ir volviendo menos restrictiva (...) Ese es el contexto en el cual se va a implementar y eso minimiza aún más el impacto negativo que podría tener (el requerimiento en el crédito).

Cerrar la reforma tributaria

El ministro de Hacienda reiteró su llamado a cerrar la discusión de la reforma tributaria para terminar con los efectos negativos que trae la discusión sobre cómo será el cobro de impuestos en Chile.

“Mientras antes mejor, hay temas que generan incertidumbre a los contribuyentes y a las personas que necesitan ciertos apoyos del Estado, y por lo tanto es bueno que esos temas los vayamos cerrando. Consideremos que no tenemos todo el tiempo del mundo para resolver estas cosas que si no se cierran no van a desaparecer”, dijo.

En tanto, Marcel también valoró el llamado del Presidente Gabriel Boric a que los alcaldes también sean parte de las voces que llaman a cerrar la discusión de un pacto tributario: “Este no es un tema de sólo parlamentarios y es un tema país”.

Por otro lado, el economista desdramatizó los resultados del plan piloto de distribución de gas licuado de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) señalando a que esta era una prueba que permitió a la firma buscar alternativas como la de pasar de un rol minoritario a mayoritario. “Afortunadamente se logró cambiar a tiempo y adaptar un esquema que fuera mucho más responsable y viable”, comentó Marcel sobre el nuevo plan de la estatal en esta materia.

Marcel a su vez descartó que ahora el Estado sea un competidor más, sino que estimó que, en su nuevo rol tras el plan piloto, es que existan más competidores a las tres firmas tradicionales (Lipigas, Gasco y Abastible) en la venta de gas licuado a personas de forma directa.