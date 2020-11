Marina del Sol eleva conflicto con Superintendencia de Casinos y pide la intervención del Presidente Piñera

Siete páginas tiene la carta que Marina del Sol envió en mayo pasado al Presidente de la República, Sebastián Piñera, para pedir su intervención en el conflicto que actualmente tienen con la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ). La misiva fue destacada por Nicolás Imschenetzky, Presidente de Marina del Sol, en la arremetida de la industria de casinos reunidos en la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, que el jueves pasado acusaron trato preferencial por parte del gobierno hacia Enjoy.

En este caso particular, Marina del Sol pide expresamente la ayuda del mandatario para “hacer justicia” y para que “se restituya el Estado de Derecho” en el conflicto que tiene algunos operadores del sector con la SCJ por el polémico proceso de licitación, que fue suspendido por 90 días a fines de agosto por parte de la autoridad.

Los operadores de los principales casinos de juegos del país están pidiendo que la nueva subasta se realice de acuerdo a las reglas establecidas cuando se otorgaron las concesiones, el año 2005, donde se les daba un derecho preferente en la renovación de las salas de juego. Sin embargo, la SCJ está diseñando el proceso aplicando las normas fijadas en la Ley del año 2015.

“Nos dirigimos a usted, no para pedir ayuda del Estado Chileno, no para solicitar créditos blandos o garantías estatales, no para reclamar subsidios ni rebajas de impuestos. ¡Lo hacemos, simplemente, para pedir su ayuda, para que se haga justicia y que se respeten la reglas con las que se otorgaron nuestros Permisos de Operaciones y que se restituya el Estado de Derecho y con eso salvar miles de empleos en una industria que tantos beneficios ha traído a las regiones de Chile!”, dice la misiva a la que tuvo acceso Pulso.

Más abajo, añade que “hoy, el problema real es la incorrecta interpretación del art 3ro de la Ley y no por los problemas de COVID-19, que agrava seriamente la situación, pero la verdad hay que decirla; la sorpresa del borrador de bases publicado el 9 de marzo de este año es el real problema.

La industria completa está en insolvencia y, además, el país no tiene aún ninguno de estos 7 casinos “Municipales” implementados con la modificación legal del 2015. El fracaso del nuevo sistema es, hoy, una evidencia, lo más probable es que solo 1 de los 7 logre llegar a puerto”.

“En síntesis, la industria de casinos en Chile está destruida, con graves efectos para inversionistas, trabajadores, y los ingresos tributarios del Fisco, insistimos, no por el COVID/19, sino por la obstinación de la autoridad (i) que, en 2016, insistió en aplicar un sistema nuevo, pero mal pensado, y sin revisarlo, y (ii) ahora, en 2020, añadidamente, “interpreta” al revés su texto, una regla legal CLARA, privando de flujos futuros por los 15 años, dejando sin vida a toda una industria”.

En el documento, que La Moneda remitió al ministerio de Hacienda y que finalmente fue respondida por la propia SCJ, el operador de los casinos que tiene presencia en Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno, solicita la intervención del Presidente Piñera para que “revise” el accionar de la superintendencia en este proceso de licitación.

“En concreto, como la Superintendencia se relaciona con el Presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda, lo que solicitamos a S.E. es que revise la conducta observada por la Superintendencia, para los fines a que haya lugar dentro de sus amplias competencias, porque una cosa es que sea autónoma y otra muy diferente es la obviedad de que su actuación quiebra el Estado de Derecho y pone en riesgo la responsabilidad patrimonial del Fisco, así como la responsabilidad jurídica internacional del país, todo lo cual, creemos muy respetuosamente, ha de ser revisado, preventivamente, por la más alta autoridad de la Nación”, indica la carta firmada por Nicolás Imschenetzky Ebensperger Presidente del Directorio Inversiones Marina del Sol S.A.

El jueves pasado, Clairvest, el socio canadiense de la operadora, señaló que ya iniciaron el proceso para presentar una demanda ante el Ciadi.

De hecho, Nicolás Imschenetzky explicó que el grupo está trabajando con Baker McKenzie, especialistas en este tipo de conflictos y que tienen oficina en Chile y también en Estados Unidos. Además, Imschenetzky señaló que el proceso de presentación del líbelo tiene varias etapas y una de ellas es “agotar todos los medios” para un potencial acuerdo. Sin embargo, indicó en la oportunidad, “ya llegamos a la última gota”.

“El proceso ya se inició y dentro de las próximas semanas comienza el primer paso”, señaló.

Gremio responde a Enjoy

Hoy la Asociación Chilena de Casinos de Juegos siguió con la arremetida y enviaron una carta publicada hoy en La Tercera donde le responde a la misiva que la semana pasada presentó Rodrigo Larraín, gerente general de Enjoy, empresa acusada por los operadoras de recibir un trato preferencial por parte del gobierno.

Larraín indicó en la oportunidad que “mientras algunos actores del mercado están tratando de obtener ventajas oportunistas, ellos (Enjoy) han seguido trabajando incansablemente en preparar las reaperturas y colaborando con las autoridades con transparencia y respeto a la institucionalidad”.

En el documento de hoy, el gerente general del gremio, Rodrigo Guiñez, señala que “tomando las mismas palabras del señor Larraín, es importante que sus lectores sepan que solo hay un operador que está obteniendo ventajas oportunistas, dado que Enjoy fue el único casino que supo con anterioridad que iba a poder abrir, información que solo manejaba el gobierno. Una oportunidad que le permitió a los dueños de Enjoy de beneficiarse ese día con un alza de 25% en el valor de sus acciones”.

“Todavía nos preguntamos por qué un operador particular de este sector recibe información que el resto no maneja y si a eso se refiere el señor Larraín cuando habla de un actuar transparente y de respeto a la institucionalidad”, indica la misiva publicada hoy.