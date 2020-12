Menores ingresos por Covid-19 llevan a los consumidores a restringir gastos navideños

El bolsillo de los chilenos acusa el golpe de la crisis del Covid-19 y los consumidores se vuelven más cautos en estas fiestas. Eso es justo lo que muestra un estudio conjunto entre Kawésqar Lab y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), a partir de una encuesta realizada entre el 1 y 2 de diciembre, sobre una muestra de 313 casos.

De acuerdo con este sondeo, el 70% de los encuestados declaró que restringiría sus gastos asociados a las compras navideñas. Si se compara con el mismo período del año anterior, representa un aumento de 27% entre quienes acusan que aminorarán los recursos que habitualmente destinan para este fin.

El salto entre un año y otro, sin duda, está dado por la situación sanitaria y la incertidumbre respecto de cómo se presentará el próximo año en términos del control de la pandemia y la recuperación económica. Esa es al menos la lectura que hace el director ejecutivo de Kawésqar Lab, Christian Oros. añade que, al margen de la liquidez que genera el retiro del 10%, “el chileno se ha vuelto más conservador a la hora de gastar y pone más cuidado a la hora de decidir en qué va usar el dinero”.

De hecho, esto se termina de evidenciar si se considera que solo el 2% aumentará sus compras (versus el 15% del año pasado) y solo el 28% dijo que lo mantendría, frente al 42% de año pasado.

“Esto no significa que no vayan a comprar, pero si antes optaban por un televisor de 55 pulgadas, ahora lo harán por uno de 42. Esta es una tendencia que se ha acentuado este año, pero que no es nueva, porque en 2019, con el estallido social, el chileno ya se había puesto conservador a la hora de gastar”, sostiene Oros.

Rol del e-commerce

Además de este perfil cauto de este nuevo consumidor chileno, el estudio aborda el boom del comercio electrónico durante la pandemia. Así, ante la pregunta de qué canal usará para sus compras de fin de año, el online alcanzó al 30% de preferencia, creció respecto del 9% de 2019 y superó al 25% que dijo optar por el canal presencial este año. Según Oros, esto tiene que ver con “el proceso de cambio que está teniendo el consumidor chileno. El avance que se pensó que pasaría en cuatro años, se dio en uno”.

Esto, sumado al aumento en el número de personas que probaron el canal online. Oros explica que el año pasado eran cerca de 6,5 millones quienes habían declarado haber hecho una compra online en Chile, mientras que este año la cifra sube a 8 millones.

La lectura es similar a una hecha por el Sernac en julio pasado, donde el 39% declaró haber aumentado sus compras por esta vía en pandemia y el 55% dijo que lo seguiría haciendo después.

No obstante, la tienda física sigue ocupando una porción importante dentro de las preferencias de los consumidores (ver gráficos), el comercio online, se ha ido haciendo camino dentro del mercado con saltos importantes entre un año y otro.

Sin embargo, un elemento que según el ejecutivo hay que mirar con cautela, es el avance de 27% en tiendas online de pequeños emprendedores y pymes, “ya que si bien se hace un proceso tradicional de venta, como no se tiene boleta, cae automáticamente en la informalidad”.

Al margen de eso, el ejecutivo señala que “no es menor el hecho de que las pymes y emprendedores se hayan vuelto el canal de compra predilecto desde que inició la pandemia, ya que resuelven un gran problema logístico que quizá una gran tienda no”, algo de eso también aterriza la encuesta, al situar solo 2 puntos porcentuales a las grandes tiendas por sobre las de pequeños emprendedores.