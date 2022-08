Mercado Libre anota récord de ingresos totales en el segundo trimestre

Mercado Libre logró un nuevo récord de ingresos totales en el segundo trimestre de 2022, superando el desempeño del primer trimestre. Así, los ingresos netos fueron de $US 2,6 mil millones en el segundo trimestre de 2022, siendo esto un aumento del 52,5% en dólares y del 56,5% en moneda constante con respecto al mismo período de 2021.

Por su parte, los ingresos netos del negocio de e-commerce aumentaron un 23% interanual en dólares, alcanzando los US$ 1,4 mil millones, impulsados por la fuerza de su marketplace, por la expansión de su negocio de publicidad digital y por los 41 millones de compradores únicos en el trimestre.

Los compradores mantienen firmes sus niveles de actividad en la plataforma, generando un crecimiento en la cantidad de artículos por comprador en comparación con el trimestre anterior.

Por su parte, los ingresos netos de fintech crecieron un 112,5% interanual en dólares, llegando a los US$ 1,2 mil millones, superando por primera vez la marca de los us$ 1.000 millones, con el aumento de la relevancia de los servicios financieros en el ecosistema.

Durante el segundo trimestre, Mercado Pago sobrepasó los 38 millones de usuarios activos, un aumento del 26,3%, con crecimiento en todos los mercados de la región, principalmente en los servicios de pagos vía código QR, transferencias dentro del ecosistema y usuarios de crédito.

“Observamos un trimestre fuerte en todos los negocios, lo que refleja la mejora continua de la rentabilidad con unos resultados récord en ingresos netos y ganancia bruta. Como consecuencia de este desempeño consistente, seguimos firmes en nuestro propósito de ampliar el acceso al comercio y a los servicios financieros”, aseguró Pedro Arnt, chief financial officer de Mercado Libre.

“La operación de marketplace logró resultados sólidos, con crecimiento de las ventas y de la base de compradores. Mercado Pago, por su parte, mantiene un fuerte ritmo de crecimiento, con una base de usuarios en aumento y un incremento en el volumen de pagos a través de la cuenta digital y adquirencia. Nuestra estrategia sigue priorizando el equilibrio entre el crecimiento rentable y la gestión de efectivo, apoyando la inversión en tecnología para el desarrollo de productos, centrándonos siempre en la diferenciación a largo plazo”, añade.

Con respecto al desempeño del e-commerce, el valor total de los artículos transaccionados del marketplace fue de US$ 8,6 mil millones el segundo trimestre, un aumento del 21,8% en dólares y del 26,2% en moneda constante. En total, se vendieron 275,2 millones de artículos — 6,7 artículos por comprador —, lo que representa un crecimiento del 12,3%. El volumen total de publicaciones registradas en la plataforma fue de 300,5 millones. Argentina y México alcanzaron un crecimiento promedio del 30% interanual en dólares, registrando más artículos por comprador que el promedio, incluyendo Brasil.

En tanto, con respecto a Mercado crédito, el portafolio de crédito ascendió a casi US$ 2,7 mil millones, frente a US$ 2,4 mil millones a fines del primer trimestre de 2022, mostrando un crecimiento consistente y rentabilidad. Durante el período, dicho negocio concedió más de US$ 2 mil millones en créditos, más del triple del monto registrado el segundo trimestre de 2021, llegando a más consumidores y vendedores y generando un importante efecto de integración en el ecosistema. Con el aumento del margen de rentabilidad en el segundo trimestre, el negocio de crédito contribuyó a la expansión del margen operativo.