Mercado no espera grandes reacciones en los activos locales tras decisión de tasa del Banco Central

Totalmente en línea con lo que esperaba el mercado, el Consejo del Banco Central este jueves decidió, de manera unánime, reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 50 puntos base, y la situó en 6%, siendo este su nivel más bajo desde marzo de 2022.

Al ser una decisión esperada por el mercado, los expertos anticipan que no debería haber grandes reacciones en los activos locales. El economista asesor de EuroAmerica, Luis Felipe Alarcón, comenta que, “en líneas generales, el comunicado y la Reunión de Política Monetaria (RPM) no contienen sorpresas, tanto por el tamaño del recorte de la TPM (prácticamente nadie esperaba algo distinto), el sesgo del comunicado (igual al de la RPM anterior) y por los comentarios del comunicado respecto a la inflación y la actividad (alineados con el Informe de Política Monetaria de marzo), por lo que no debiésemos ver mañana (viernes) impactos materiales en el precio de activos locales”.

Desde una perspectiva de mercado, el economista jefe de Credicorp Capital Chile, Samuel Carrasco, afirma: “No esperamos un price action relevante después del anuncio, considerando que la decisión estuvo en línea con las expectativas y lo que incorporaban los activos antes de la decisión”.

El jefe de asesoría e inversiones de Sura Investments, Alfonso Estalrrich, sostiene que “la decisión de reducir la TPM en 50 puntos base se encuentra totalmente en línea con lo esperado por el mercado, además, los mensajes entregados hoy por el Banco Central no muestran cambios relevantes respecto a comunicados anteriores. Por lo mismo, el impacto en los activos locales debiese ser acotado. No esperamos movimientos de magnitud significativa en las tasas de interés de mercado, mientras la evolución del tipo de cambio dependerá en mayor medida de las expectativas que tenga el mercado respecto a la trayectoria de tasas que siga la Reserva Federal en Estados Unidos y la evolución del precio del cobre. Por último, este recorte debiese seguir impulsando el buen momento por el que atraviesa la bolsa local”.

Previo a la decisión de TPM del BC, el dólar extendió su racha de ganancias tras cerrar este jueves al alza, manteniéndose por sobre los $900. En concreto, la divisa subió $4 respecto al cierre del día anterior en la Bolsa Electrónica de Chile y llegó a un valor de $912 la unidad, su mayor valor del día. Así, anotó dos jornadas consecutivas con ganancias, donde sumó $27,32. En paralelo, este jueves la Bolsa de Santiago cerró al alza, escalando a nuevos máximos, pues el IPSA avanzó un 0,67% a 6.782,65 puntos.

Estalrrich agrega que “en renta fija, nuestra recomendación es mantener un sesgo hacia duraciones largas en los portafolios de renta fija (cuatro a cinco años) para horizontes de inversión mayores a 12 meses”.

Sergio Tricio, gerente general de la fintech de planificación financiera Patrimore, explica cómo se debería reflejar esto en las tasas de los créditos y en productos como tarjetas. “En general el impacto que tiene esta decisión del Banco Central se concreta en algunos meses más en esos productos. Sin embargo, como la tasa de política monetaria ya se ha venido disminuyendo hace meses, ya hemos podido apreciar una disminución en las tasas de interés de varios productos como créditos de consumo, línea y tarjeta de crédito”, detalla.