Mercados caen ante los temores a una temporada navideña sombría

Wall Street caía debido a que un sombrío pronóstico de ventas de Target ante el cambio en el patrón de compras de los consumidores, en medio de un aumento de los precios, desató nuevas preocupaciones para los minoristas que se acercan a la crucial temporada navideña.

Las acciones de Target Corp se desplomaron hasta un 16,9% debido a que un retroceso en el gasto de los consumidores a pesar de los fuertes descuentos también afectó sus ganancias del tercer trimestre, que no alcanzaron las expectativas del mercado.

Su sombrío pronóstico sacudió al sector minorista, en el que las acciones de Macy’s Inc, Best Buy Co Inc y Dollar Tree Inc perdían entre 1,4% y 6%.

“Está mostrando que hay cierta debilidad en la economía con el consumidor. Somos una economía basada en el consumo, por lo que nunca querrás ver eso”, dijo Thomas Hayes, miembro gerente de Great Hill Capital LLC en Nueva York.

Pese a la advertencia de ventas de Target, los últimos datos sobre las ventas minoristas en Estados Unidos sugirieron que el gasto de los consumidores se mantuvo estable y podría ayudar a apuntalar la economía en el cuarto trimestre.

El dato e informes de ganancias vienen después de los resultados trimestrales optimistas de Walmart Inc el martes, que se habían sumado al optimismo del mercado impulsado por un informe de precios al productor más débil de lo esperado.

Los tres índices principales terminaron al alza en la sesión anterior, ya que las preocupaciones geopolíticas se vieron eclipsadas por las expectativas de que la mejora de las perspectivas de inflación permitiría a la Fed cambiar a aumentos de tasas de interés más pequeños.

El Promedio Industrial Dow Jones caída un 0,10%, mientras que el S&P 500 bajaba un 0,77% y el Nasdaq Composite perdía 1,43%.

Por su parte, la Bolsa de Santiago también se acopló al pesimismo de Wall Street, y el IPSA, el principal índice bursátil de Chile, cerró con una caída de 0,15%.