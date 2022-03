Ministra del Trabajo por suspensión de publicidad de AFP Habitat: “La Superintendencia de Pensiones es una institución fiscalizadora autónoma que cumple con su rol”

Fue el viernes cuando la Superintendencia de Pensiones comunicó que instruyó, un día antes, a AFP Habitat S.A. la suspensión de la difusión de la campaña publicitaria “Yo estoy en Habitat” impulsada por la administradora de fondos de pensiones en medios de comunicación. La suspensión rige a partir de hoy.

Este lunes, la AFP informó que ayer domingo, 27 de marzo, presentó un recurso de reposición contra ese oficio y mediante un comunicado argumentó que “la campaña informativa se ajusta a la normativa legal, reglamentaria y administrativa vigente, ya que las administradoras no pueden verse impedidas de ejercer su derecho a informar libremente y sin censura aquellas materias relativas a la seguridad y propiedad de los fondos y derechos de los afiliados”.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se refirió este lunes al asunto luego de ser consultada en un punto de prensa en el marco de una reunión que sostuvo con Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur.

Ahí, la titular de la cartera comentó que “es importante señalar que la normativa debe ser cumplida y el DL 3.500, que regula a las AFP, tiene normas claras respecto a la materia. Es importante señalar además que la Superintendencia de Pensiones es una institución fiscalizadora autónoma que cumple con su rol”.

Consultada sobre si el gobierno había o no pedido a la Superintendencia de Pensiones revisar las campañas publicitarias de las AFP, la ministra Jara insistió que “estas funciones las cumple la Superintendencia en uso de su plena autonomía, quiero recordar además que tienen jurisprudencia previa, desde el año 2017, 2020, y en 2021. Son distintas situaciones que se regulan en la ley y que la Superintendencia en uso de sus facultades resuelve”.

Tras ser consultada también respecto de si cree que hubo “censura”, la titular del Trabajo comentó que “la utilización de las facultades legales que tiene la Superintendencia de Pensiones es clave para entender que todos los procesos que se regulan en una industria que está sometida a un sistema de fiscalización, debe llevar en sí el cumplimiento del objetivo primordial que es el cumplimiento de la norma legal”.

La ministra insistió que “esta es una facultad que se ha ejercido por parte de la Superintendencia, como señalé, desde el año 2017 en adelante, y que es importante tener a la vista, porque tiene una trayectoria histórica en los últimos años, la cual no se da solamente hoy día en un contexto, sino que lo que hace precisamente esta institución fiscalizadora es cumplir con la función que la ley le encomienda. Lo hace ahora, como lo hizo en 2021, 2020 y 2017. No es un tema del minuto, no es un tema contingente, sino que tiene que ver con el cumplimiento de sus facultades”.

Y sobre el fallo que existe de la Corte de Apelaciones sobre un tema similar, la ministra señaló que habría que consultar a la Superintendencia de Pensiones sobre la materia, “porque entiendo que es una situación jurídica que aún no se ha consolidado, existiendo recursos pendientes”.