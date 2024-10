La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, puso sobre la mesa una nueva propuesta para la Reforma Previsional; los fondos generacionales, que reemplazarían los multifondos. Con esto, en una entrevista con 24 Horas, Jara defendió la propuesta.

“Cuando uno es más joven sus fondos pueden estar expuestos invertidamente a mayor riesgo, y para esperar una mayor rentabilidad futura, pero cuando uno es mayor, el fondo en el que uno está debiera ser más conservador para que si le va mal, no sea un daño grande. Tener un poquito de seguridad”, explicó la ministra.

La propuesta radica en el problema que definió la ministra, donde señaló que “esto se liberó como si fuera un mercado de cualquier bien de consumo, como el mercado de las papas o el mercado de la ropa, de las paltas. Resulta que la gente se mueve de fondo pensando que le va a ganar al mercado y no pasa eso”.

Así, Jara ejemplificó que “yo voy a estar en la década del 70 al 75, y yo cuando soy joven, mi fondo está expuesto a más riesgo y cuando yo soy mayor, mi fondo es más conservador, pero no soy yo la que me cambio, es el fondo el que va a cambiar, el fondo, me sigue a mí. Eso es parte de lo que se llama la seguridad social, porque las personas no pueden estar expuestas a tanto riesgo”.

Frente a las críticas de su propuesta, que abordan una restricción de la libertad para escoger los fondos, la ministra del Trabajo sostuvo que “esto no es como ir a comprarse un auto o un cintillo, estas son las pensiones. Entonces, por eso hay que establecer un marco de seguridad”.

“Estos son derechos sociales, no son bienes de consumo, entonces hay que mirarlo con otra perspectiva”, añadió.

Ministra Jara defiende propuesta de fondos generacionales ante críticas

Respecto a la discusión en el congreso, la ministra piensa que tendrá buena acogida su propuesta. En tanto, valoró que “al menos hay fecha” para llevar adelante la discusión previsional, con protocolo del proyecto de pensiones que establece que se despachará del Senado en enero. Algo que a ojos de la ministra, “todavía queda camino”.

“Una de las cosas de la base de esta ebullición social que hubo en Chile, tuvo mucho que ver con el tema de las pensiones y han pasado cinco años y ha sido difícil resolverlo”, comentó a días de otro aniversario del estallido social.

Por otro lado, la ministra volvió a arremeter contra las AFP, por la Hoja de Ruta 555 que actualizaron la semana pasada, una propuesta que apunta a mejorar entre un 116% y un 127% las pensiones.

“Bien audaz la promesa que hace, me recuerda un poco la que hizo José Piñera en su momento, de tasas de reemplazo a un 70% incluso 200%”, indicó Jara.

De esta manera, la ministra abordó que “señalan que con sus propuestas, las pensiones subirían considerablemente más de un 100%, pero ponen en discusión temas que tienen mucho que ver con los esfuerzos que tienen que hacer los trabajadores, con los esfuerzos que tienen que hacer el Estado, pero en ningún momento en lo que ellos tienen que hacer”.