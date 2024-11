Ministra Jara por convocatoria a paro del sector público: “Si hay molestia por dichos de la derecha, que se lo hagan saber a ellos”

La semana pasada, y en el marco de la negociación del reajuste salarial, el sector público y la CUT anunciaron una convocatoria a paro nacional para este jueves 28 de noviembre. Ante esta situación, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó el tema y dijo que esta semana se reunirán nuevamente, y que no le ve mucho sentido a la medida. Asimismo, hizo hincapié a que si hay molestia con la postura de la derecha, que se lo hagan saber a ellos.

“El viernes de la semana pasada recibimos el petitorio de la Mesa del Sector Público y esta semana se están realizando las reuniones técnicas entre los ministerios de Hacienda, Trabajo y la Dipres con la contraparte de los funcionarios públicos de todo el país. En segundo lugar, señalar que este viernes nos vamos a reunir nuevamente ambos ministros, el ministro Marcel y yo, con los trabajadores públicos para iniciar formalmente la negociación”, dijo la secretaria de Estado en el marco de la entrega del Premio Carlos Vial Espantoso 2024 .

Y agregó que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Por otro lado, cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Así que yo haría un llamado a que, si hay una molestia por las palabras de la oposición, o de la derecha más bien dicho, en torno a la solicitud de reajuste de los funcionarios públicos, ojalá se lo hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía la que tenga que asumir este costo”.

En medio del inicio de las negociaciones sobre el reajuste del sector público, la oposición dijo que va a rechazar el ajuste pretendido por los trabajadores. Los funcionarios piden un alza real de 3% y 7,5% nominal, pero también quieren instalar el tema de la estabilidad laboral ante el nuevo dictamen de la Contraloría que afecta a los trabajadores a contrata.

La nueva contralora, Dorothy Pérez, emitió un dictamen que encendió las alarmas, ya que estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado deberán realizarlo vía recurso de protección.

El paro de trabajadores está convocado para este jueves, pero el presidente de la CUT, David Acuña, dijo la semana pasada que “este es el inicio de una escalada de movilización”.