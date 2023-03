Ministra Jara por pensiones: “Creemos que vamos a llegar a un acuerdo, hay certeza de que la sociedad no puede seguir así”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, valoró la conformación de la mesa técnica previsional de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados que se realizó este lunes en el Congreso sin la presencia de parlamentarios de Chile Vamos, “entendiendo que este podría ser el lugar para lograr un encuentro en la reforma de pensiones.”

La propuesta del Ejecutivo en esta materia se basa en un sistema mixto, junto con un mayor rol de Estado, un incremento en la solidaridad y el cambio de las AFP en Inversores de Pensiones Privadas.

En cuanto al 6% de cotización adicional que contempla el proyecto del gobierno, Jara estimó en 13C radio que “la oposición sabe fehacientemente los efectos que produciría llevar completo un 6% a la capitalización individual y, aun cuando existan tensiones políticas, que las hay, esperamos que sean de carácter momentáneo. En este tema no hay que esforzarse en dramatizarlo, hay que esforzarse en resolverlo... creemos que efectivamente vamos a lograr llegar a un acuerdo, quizás el próximo año, porque son temas grandes. Creemos que vamos a llegar a un acuerdo no solo por un tema de voluntarismo... sino porque hay certeza de que la sociedad chilena no puede seguir así”.

Asimismo, aseguró que “es clave proyectar a Chile, con un contrato social en materias de seguridad social, hacia la construcción de un estado de bienestar que sea distinto de lo que hemos tenido... un tronco solamente de seguro privado donde cada uno debe asumir individualmente los riesgos el envejecimiento. Esto esta muy permeado por temas culturas. El 10% sigue siendo de su propiedad. Lo que se va a hacer es crear un nuevo seguro social”.

40 horas

Sobre el proyecto de las 40 horas laborales, Jara estimó que se llegó a un acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Además, desde la Cámara Alta en la Comisión del Trabajo hubo unanimidad, por lo que su tramitación seguirá en curso en el Senado para volver a la Cámara Baja.

“Estamos conversando con los parlamentarios del oficialismo y de la oposición para darle una tramitación rápida y, ojalá, poder promulgarlo el primero de mayo. Sería muy bueno darle esa buena noticia al país y, en particular, a los trabajadores y trabajadores en su día”, añadió.

Este proyecto de ley se está legislando para el sector privado y contempla ramas productivas distintas. Se enumera la jornada ordinaria, la especial y la extraordinaria. Conforme a lo explicado por la ministra, cada una tiene regulaciones de acuerdo a su estructura de trabajo, en donde por medio del acuerdo entre empleadores y trabajadores se llegó a pactos de disminución de horario de trabajo sin disminución de sueldo.