Ministra Jara y mesa técnica de pensiones: “Creemos que es relevante generar todos los espacios de diálogo político”

Este lunes a las 15:30 se conformará la mesa técnica de pensiones y están citados los parlamentarios de todas las bancadas. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, indicó que es relevante generar todos los espacios de diálogo político, e indicó que hay parlamentarios de oposición que no han confirmado su asistencia, y otros se han excusado de participar en la instancia.

“Entendemos que la comisión de expertos previsionales que está convocada para hoy es una instancia muy relevante para buscar un buen acuerdo, para la reforma de pensiones. Algunos parlamentarios se han excusado por razones de agenda, otros no han contestado aún desde la oposición en particular. Queremos que sepan que como gobierno tenemos toda la disposición para constituir hoy día la mesa y citarla nuevamente si es necesario, para que puedan despejar sus agendas y podamos concordar los términos de la reforma previsional. Creemos que es relevante generar todos los espacios de diálogo político y en nosotros van a encontrar la mejor disposición para ello”, dijo la ministra Jara.

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, sostuvo que no van a participar de la mesa técnica de pensiones que se realizará esta tarde en el Congreso.

“El miércoles pasado nos llegó una invitación para el día de hoy. No vamos a concurrir por cuatro razones. En diciembre hablamos con el gobierno y le ofrecimos hacer un gran acuerdo político, para llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Necesitamos un acuerdo político importante. Chile Vamos está preparando una importante reforma y vamos a esperar para sentarnos con el gobierno con una contrapropuesta. Además no nos vamos a prestar para resolverle un problema político al gobierno”, señaló el parlamentario de RN.

En cuánto a si el gobierno apuntará a tener un gran acuerdo en materia previsional, señaló que “son temas que se están evaluando y el presidente es quién dispondrá cual es la estrategia que vamos a seguir. Lo importante es señalar que como gobierno tenemos la obligación de hacernos cargo de las urgencias de la ciudadanía, y también de los cambios más estructurales y sin duda el tema previsional es sumamente relevante”.

Además se refirió a los plazos para tramitar la reforma de pensiones, que tenía previsto continuar este mes, y señaló que estos son estimaciones.

“Esto es parte de una conversación política, los plazos son estimaciones que uno va dando. Sin duda se requiere no solo la voluntad del gobierno, del oficialismo, sino también de la oposición. Eso está todo en tránsito. Aquí no hay blancos o negros. Hay que fomentar el diálogo y acelerar esa conversación, porque esto no puede ser eterno. Nos gustaría que se retomara esta discusión en la comisión de Trabajo a fines de marzo como habíamos señalado, y vamos a ir viendo que es lo que pasa en los próximos días. Entendemos que puede haber diferencias, pero también entendemos que aquí hay una voluntad que se expresa que los proyectos que se presentan tienen que cumplir con el objetivo para el cual fueron formulados”, dijo la secretaria de Estado.

Por último, indicó que están buscando fórmulas para financiar el aumento de la PGU a $250 mil, tras el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados.

“El plan de gobierno era aprobar una reforma tributaria que nos permitiera subir a 250 mil la PGU y además universalizarla. Este rechazo a la reforma tributaria nos convoca a tener que buscar nuevas alternativas, nuevos caminos y en ese camino estamos”, sostuvo.