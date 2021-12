Ministro de Hacienda y préstamo fiscal para rentas vitalicias que aprobó la mixta: “Lo que uno quisiera saber, por lo menos, es cuáles son las implicancias fiscales”

Finalmente este martes los parlamentarios de la comisión mixta terminaron de votar el cuarto retiro de AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias. Allí acordaron que, en vez de este anticipo que debían pagar las aseguradoras, ahora será el Estado el que se haga cargo de entregar un préstamos a los pensionados por renta vitalicia.

Sobre ese punto particular se refirió esta mañana el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en radio Futuro. “Primero, efectivamente esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto, está fuera de nuestro ordenamiento (jurídico). Pero segundo, si usted está proponiendo una iniciativa de este tipo, lo que uno quisiera saber, por lo menos, es cuáles son las implicancias fiscales”, comentó el titular de Hacienda.

Cerda continuó diciendo que “muchas veces uno dice esto es un préstamo, pero la verdad es que el préstamo depende de las condiciones a las que se está entregando, las tasas que se están entregando, cuánto tiempo se da para prepagar. Finalmente, esto seguramente implica que vamos a tener mayor gasto fiscal. Y todo esto obviamente está fuera de nuestro ordenamiento jurídico”.

El ministro también detalló que “hay dos informes que generalmente acompañan estas discusiones, por un lado, el informe de productividad, y por otro, el informe financiero, que indican el impacto en términos de finanzas públicas, del gasto que involucra, y que hay que financiar. En este caso no tenemos ninguna de esas dos cosas”.

En esa línea, Cerda dijo que estos proyectos no han sido impulsados por iniciativa del Presidente de la República, “no son de iniciativa del Ejecutivo. En nuestro ordenamiento jurídico, por eso le decía es tan importante, hay cosas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo justamente para que, entre otras cosas, tengamos estos elementos sobre la mesa, pero como en este caso ha sido de iniciativa parlamentaria, este tipo de cosas no están sobre la mesa, no sabemos cuáles son los impactos fiscales”.

En todo caso, el ministro señaló que “más allá de eso, sobre el cuarto retiro, nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con un cuarto retiro, y por varias razones, pero sobre todo, una de las cosas que está ocurriendo es que la economía se está recuperando con fuerza, y en ese sentido, esta recuperación con fuerza que hemos tenido en la economía, si además ponemos mucha mayor liquidez, esto va a terminar en procesos inflacionarios muy relevantes”.

Sobre ello, añadió que ”esto lo único que va a terminar haciendo es que vamos a terminar con tasas de interés muy altas, para poder de alguna forma controlar este proceso inflacionario, y va a terminar afectando a los chilenos, como ya lo hemos visto en los créditos hipotecarios, que se acortaron los plazos, subieron las tasas de interés, y por lo tanto, las consecuencias ya están ahí. Nosotros como gobierno hemos estado conversando con muchos parlamentarios, y nos da la impresión de que cada vez están permeando más nuestros argumentos, y esperamos que eso nos permita, ojalá, en los próximos trámites, de que esto efectivamente no avance”.

¿Cree que no van a estar los votos? “No, yo lo que estoy diciendo es que siento que la discusión respecto de los retiros anteriores es distinta, en el sentido de que los argumentos técnicos están empezando a permear. Ahora, los votos, usted sabe, esto es igual que el fútbol, los votos hay que contarlos, nosotros sí creemos que es una situación muy distinta lo que está ocurriendo (en comparación) a los retiros anteriores”, agregó Cerda.

En esa línea, recordó que “en la Cámara de Diputados, en la primera etapa, se aprobó con 94 votos, cuando se requerían 93. Los retiros anteriores fueron muchos más votos que eso. Y lo que ocurrió por primera vez también es que en el Senado fue rechazado. Eso no había ocurrido antes. Creo que eso de alguna forma está mostrando que estos argumentos creo que están permeando, y creo que al final del día más que estén permeando tenemos que preocuparnos de cuáles van a ser las implicancias para los chilenos”.