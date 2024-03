Ministro Marcel aborda el Reporte de Indicadores de Género en Chile y se refiere a la reforma de pensiones

Este viernes, desde el auditorio de la Fiscalía Nacional, los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Hacienda, Mario Marcel, junto a la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, Francisca Jünemann, y el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fabio Bertranou, presentaron el V Reporte de Indicadores de Género en Chile, que analizó las cifras de participación femenina en el mercado laboral y en cargos directivos durante 2023.

En concreto, mediante el reporte colaborativo público-privado se busca medir y visibilizar las brechas de género en materia de participación laboral, salarial y acceso a puestos de alta responsabilidad. A nivel general, por rubro e individualmente por empresas.

El documento, que en su quinta edición abordó 466 empresas, evidenció que la tasa de participación de mujeres en edad de trabajar aumentó en 0,7% respecto al 2019 (51,9%), y más de 10 puntos porcentuales (pp) respecto al peor momento de la pandemia (41,2%), alcanzando un total de 52,6% en el último trimestre de 2023.

En esa línea, el titular de Hacienda comentó que los desafías a futuro no van por el lado del género sino más bien por los estratos de edad.

Además, indicó tres puntos esenciales que aún están en discusión, pero que permitirían continuar con el incremento en la tasa de participación laboral femenina: el proyecto de Sala Cuna Universal, el desarrollo de un sistema de cuidado y la reforma de pensiones.

En el caso de Sala Cuna Universal, que enfrenta la tensión entre dos mirada de la política pública, la maternidad y la participación laboral de la mujer, Marcel sostuvo que ”valorando y contribuyendo a esfuerzos como los que tenemos hoy día, en materias de visibilización y de conciencia, creo que tenemos que pasar ya a la etapa de exigir y desafiar (...) No es posible que después de tantos años, en materia de sala cuna, seguimos con la legislación que le asigna a la empresa y a las empresas de cierto tamaño, con cierta número de mujeres sobre el tema de sala cuna. No puede ser que no podamos ponernos de acuerdo en ese tema”.

Respecto al sistema de cuidados, Marcel aseguró que desde los ministerios de Desarrollo Social y de la Mujer, se ha hecho mucho en cuanto a visibilizar los desafíos sobre el tema.

“Tenemos en Chile medio millón de personas que tienen problemas severos de movilidad y que requieren de alguien que los cuide (hijos, adultos mayores, enfermos, etc.). ¿Y hoy día quién los cuida?. Son normalmente sus familiares, son normalmente las mujeres. Esto, que hoy día se resuelve en el seno de la familia, muchas veces con conflicto, cargándole la mano a las mujeres, tiene que tener una respuesta, tiene que tener una respuesta de política pública. Ya es el momento que sea parte de la política pública”, señaló el ministro.

Y añadió que “tenemos hoy día la tentación de citar o incorporar el concepto de cuidadores. Legislación que se va aprobando, antes de que tengamos bien estructurado un mecanismo o sistema que permita reconocer, apoyar, capacitar a las cuidadoras y cuidadores”.

En cuanto a la reforma de pensiones, el titular de Hacienda abordó lo expuesto en el documento respecto a la remuneración 10% menor que reciben las mujeres por un mismo puesto de trabajo con antecedentes iguales o mejores, señalando que “en pensiones, un hombre y una mujer, por los mismos años trabajados, el mismo fondo acumulando en acciones, la misma edad de jubilación, la mujer tiene una pensión 15% más baja”.

“Si a eso le sumamos el tiempo por las lagunas previsionales que tienen las mujeres en su vida laboral por los cuidados, por la maternidad, por el cuidado de los niños pequeños, entonces tenemos el drama, que hoy día, en promedio de pensión autofinanciada de las mujeres, la mediana de la tasa de reemplazo de las mujeres con pensión autofinanciada es de 11%. La PGU ayuda algo a reducir esa diferencia, pero no la van a cerrar”, agregó.

El texto contempla una muestra de las entidades emisoras de valores que reportan a la CMF, acorde a la norma de carácter general 386, que establece el envío de información sobre número de integrantes de directorios, plana ejecutiva y trabajadores, desagregados por sexo, junto con la respectiva salarial.

Por último y también a modo de cierre de la ceremonia, el ministro Marcel planteo dos desafíos, en temas de inclusión, a las AFPs y al Congreso Nacional, particularmente al Senado.

“En este momento, en el registro de directores de AFPs (empresas en las que tienen acciones las AFPs), o sea, personas que pueden ser nombradas en los directorios, hay 526 inscritos de los cuales 310 son mujeres y 216 son hombres. Entonces yo quiero plantear el desafío a las AFPs, que en la próxima reunión de sus directores (reunión el la que usualmente asigna un nuevo directorio), la mitad sean mujeres. Porque aquí tienen 310 mujeres que están disponibles a ser director en las empresas en las que invierten las AFPs, que cumplen con todos los requisitos para ser directores”.

En cuanto al Congreso Nacional, señaló que “tenemos una discusión que es válida, que es legítima, respecto de la distribución de esta cotización de cargo de los empleadores de 6%. Quiero plantearle el Congreso, el desafío de que separemos el tema de la equidad de género, de esa discusión. Porque igualar las condiciones de jubilación de hombres y mujeres, no va a resolverse con una capitalización individual, porque las cifras son las que les doy, o sea, a igualdad de condiciones, a igualdad de fondos, tenemos 15% menos de pensión. Entonces, lo único que puede igualar esas situación, es que tengamos un fondo, un mecanismo seguro que iguala esa relación. Eso no se va a comer el 100% de cotización, es una fracción. Lo mismo respecto de incorporar las compensación por los años dedicados a los cuidados”.

Y por último sostuvo que “creo que si reconocemos eso como un tema prioritario, reconocemos que eso requiere un mecanismo de seguro y de solidaridad para materializarlo, y si eso lo acordamos desde ya y lo dejamos resuelto y nos concentramos en el resto de las cosas, va a ser más fácil que lleguemos a acuerdos en materia de pensión. Vamos a demostrar que es verdad que nos preocupa los temas de equidad entre mujeres y hombres en la economía, en el mercado de trabajo, y en el sistema de pensiones”.