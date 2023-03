Ministro Marcel afirma que principalmente factores internos impulsan mejor escenario de la economía

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo este domingo en Chilevisión que la economía vive una desaceleración más suave impulsada sobre todo por “la mejora” de factores internos y, en el margen, por temas externos. Ello ocurre porque “el ajuste de la economía se ha concentrado en áreas donde había mayores desequilibrios en 2021, en el consumo y en particular en el consumo durable”, explicó el secretario de Estado.

Puntualizó que otros componentes del consumo se han ajustado con más gradualidad, y la inversión, en vez de caer como muchos anticiparon en 2022, mostró un pequeño crecimiento. “Los indicadores financieros han ido mejorando, el dólar ha bajado más de $200, las tasas de interés de largo plazo también son reflejo de menor incertidumbre. El contexto externo ha mejorado, pero gran parte de la mejora es local”, precisó.

Resaltó que hay cifras que confirman un mejor escenario, como el reciente Índice Mensual de Actividad Económica del primer mes del año. “Quisiera destacar que el Imacec de enero no es sólo el crecimiento de 0,4% de 12 meses”, ya que respecto del mes anterior la actividad creció 0,5%, y lo mismo ocurrió en diciembre respecto del mes previo. “Entonces, todo eso indica que esto no es una golondrina que puede o no hacer verano, sino que es algo más sólido que está ocurriendo”, aclaró Marcel.

El jefe de Teatinos 120 también realzó que en materia de la reforma tributaria el gobierno reconoce señales de distintos sectores “que tienen interés en buscar un acuerdo, no solo en renta, en la Cámara, sino también en royalty minero, que está en el Senado”. Sobre esta base, añadió que “vamos a concurrir a las conversaciones con la mejor disposición, teniendo el objetivo de aumentar la recaudación”.

El ministro Marcel enfatizó que “si hay propuestas alternativas que permitan mantener las metas de recaudación, por supuesto que vamos a estar disponibles a conversarlo”. Añadió que así lo han hecho hasta ahora en la tramitación tributaria, donde se introdujeron 40 indicaciones y varias de ellas cambiaron durante la discusión del proyecto. Sostuvo que “la voluntad de diálogo y flexibilidad del Ejecutivo la ha mostrado y se va a seguir mostrando en lo que queda de tramitación de esta reforma”.

Además, insistió en su rechazo a un nuevo retiro desde los fondos de pensiones. Reconoció que en los casos anteriores hubo razones que los justificaron, “pero eso ya no ocurre hoy (…). La economía está en mejor pie y tenemos un proyecto de reforma previsional en discusión en el Congreso”.

Añadió que “los chilenos ya hemos tenido bastante incertidumbre en los últimos dos a tres años, como para agregarle más incertidumbre con un eventual nuevo retiro de fondo de pensiones, cuyas consecuencias ya se conocen (…). Uno no querría que al momento en que la economía comienza a tomar buen rumbo, reactivar una etapa de inestabilidad a través de un retiro. Creo que eso lo entiende bien la mayoría de los parlamentarios”.

El titular de Hacienda también aclaró que en esta materia el gobierno “no está actuando de manera reactiva. No va a esperar que se discuta un eventual nuevo sexto retiro; ya formuló sus propuestas de apoyo a sectores de menores ingresos, lo cual se discute desde enero en el Congreso”, y se votará este lunes en la Comisión de Hacienda del Senado. “Ya tenemos a la mano medidas que ayudarán a sectores de menores recursos a enfrentar esta coyuntura”, señaló.

Marcel terminó indicando que además de las medidas anteriores en favor de las personas de menores ingresos, “el resto del año seguiremos evaluando la situación y si es necesario actuar, lo vamos a hacer”.