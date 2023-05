Ministro Marcel dice confiar en el “buen criterio de los parlamentarios” previo a votación del alza del salario mínimo

El proyecto que busca adelantar el alza del salario mínimo será votado este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados. El proyecto ha recibido duras críticas de parte de la oposición. En la Comisión de Economía algunas disposiciones fueron rechazadas. Tras lo ocurrido y a la espera de lo que suceda esta jornada con la iniciativa, el ministro de Hacienda Mario Marcel, dijo que confía en el buen criterio de los parlamentarios.

“Un poco frustrado, porque imagínense que desde la vuelta a la democracia ha habido más menos 45 reajustes del salario mínimo. En 44 de ellos no hubo ninguna compensación para las pymes. Son los que más los afecta el aumento del ingreso mínimo. En el reajuste número 45 se incorporó esta compensación por primera vez en más de 30 años. En esa oportunidad tuvimos acuerdo con organizaciones de pymes, hubo otro que aún así no estuvo dispuesto a firmar. Este es un acuerdo por dos años. Es frustrante que una vez que uno ha introducido un apoyo a las pymes, surgen este tipo de planteamientos. Pensemos que las organizaciones que no concurrieron al acuerdo plantearon cosas totalmente maximalistas”, señaló el secretario de Estado en Radio ADN.

Asimismo, agregó que “esta votación en contra se dio en la Comisión de Economía, donde la oposición tiene mayoría. Nosotros confiamos en el buen criterio de los parlamentarios. Este es un aumento importante del ingreso mínimo en un momento en que los trabajadores lo necesitan. Escuchamos que constantemente se está planteando la necesidad de apoyar los ingresos de los trabajadores de menores rentas. Esta es una oportunidad. Esperamos que prime el sentido común”.

Por otro lado, y tras el resultado de las elecciones del Consejo Constitucional, el ministro señaló que dentro de la oposición hay dos posturas con respecto al salario mínimo.

“Hay dos tipos de posiciones en la oposición. Uno es que haya más organizaciones que estén de acuerdo. Hay otra posición que es la del partido Republicano. Ellos se opone al aumento del salario mínimo. Se oponen a que aumente. Esa es la situación que hay en el Congreso. Vamos a ver cómo se da esta situación”, sostuvo.

Luego, sostuvo que “así como las semanas previas a una elección son complejas. En el caso del ingreso mínimo se postergó la votación para después de las elecciones. También los días posteriores son más revueltos especialmente si en esa elección ha habido sorpresas. No me cabe duda que la gran mayoría de la ciudadanía quisiera ver un aumento del ingreso mínimo. Quisiera ver que junto con ello se apoya a las empresas de menor tamaño”.

El proyecto presentado por el Ejecutivo establece el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, esto de manera gradual, con un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023, luego a $460.000 el 1 de septiembre de 2023 y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.