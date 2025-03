Ministro Marcel por Imacec de enero: “El año económico está empezando con el pie derecho”

Las cifras de empleo y de crecimiento económico fueron analizadas este lunes por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En un punto de prensa realizado durante esta mañana, Marcel destacó el repunte que está teniendo el empleo formal versus el informal y la cifra de Imacec de enero de 2,5%. “El año económico está empezando con el pie derecho”, dijo.

Al respecto, Marcel expuso las cifras y resaltó los números positivos de la variación desestacionalizada, fenómeno que se ha repetido durante los últimos meses, según informó. En este sentido, destacó el aumento de la serie desestacionalizada de 0,4% del primer mes del año, considerando el crecimiento de 6,6% de diciembre: “En esas circunstancias, que vuelva a producirse un crecimiento significativo en la variación mensual es bien relevante“, declaró.

03/03/2025 - MARIO MARCEL, MINISTRO DE HACIENDA - Mario Tellez / La Tercera

En relación a la cifra de febrero, el ministro de Hacienda anticipó que esta se verá afectada por el hecho de que este año no es bisiesto, como sí lo fue el anterior. “En este caso, como es un día entero que no va a estar, entonces esa es una diferencia de 3%, no de 0,5% (estimación para los días feriados) u otra cifra. Entonces, ahí va a ser importante que miremos la variación en el Imacec desestacionalizado, que es el que limpia por este tipo de factores”, señaló Marcel.

Además, respecto a la cifra del segundo mes del año, el jefe de la cartera advirtió del impacto del corte de luz masivo que afectó a millones de familia la sema pasada, en la economía nacional. La estimación realizada prevé una disminución de entre 0,2% y 0,5% de actividad.

Marcel se refirió específicamente a la paralización de producción en las mineras: ”En el caso de la minería, cuando hay ciertas interrupciones del suministro público de electricidad, eso no implica una paralización total de la minería. Significa que particularmente los yacimientos más importantes continúan operando con sus propios recursos, pero por supuesto eso no es ilimitado ni tampoco puede mantenerse al mismo nivel. Entonces, eso implica un ajuste del nivel de actividad durante algunas horas”.