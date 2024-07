El ministro de Economía, Nicolás Grau, les bajó el tono a los últimos episodios de disconformidades entre el gobierno y el sector empresarial. Estor tras emplazamientos del Presidente Gabriel Boric y el mundo privado.

El secretario de Estado abordó los dichos del mandatario respecto a las críticas que planteó el sector privado cuando anunciaron la Estrategia Nacional del Litio. “En el sector del gran empresariado chileno no cayó bien, pero no importa porque no le caemos bien”, y luego recalcó: “Bueno, tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria”, dijo el mandatario.

Ministro Nicolás Grau le baja el tono a los últimas emplazamientos entre el sector empresarial y el gobierno. En la foto: el Presidente Gabriel Boirc.

En esa línea, el ministro Grau, en entrevista con radio Duna, comentó que el foco de las palabras del mandatario está en hacer “un llamado a fortalecer la articulación público-privada. Eso es lo que está haciendo el Presidente, en particular en ese caso referido al tema del litio, pero (también) en términos generales”.

Sin embargo, el secretario de Estado no pasó por alto que las críticas que, en su momento, planteó el sector privado a la política del litio: “Cuando se lanzó toda esta estrategia, se dijo, miren, esta articulación público-privada no va a atraer a los empresarios, no va a atraer inversión. ¿Qué tenemos hoy? Ha ocurrido lo contrario”.

El ministro Grau justificó sus dichos en base al acuerdo entre SQM y Codelco para producir litio en el Salar de Atacama hasta 2060 junto con las cifras que arrojó el proceso de las empresas interesadas en los salares (ver nota).

“Eso es lo que en el fondo el Presidente llamaba a decir, mire, lanzamos esta estrategia, al principio se criticó mucho diciendo que no iba a despertar interés, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, hay un fuerte interés y por lo tanto hay que fortalecer esa aproximación público-privada, que es lo que ha estado presente en la estrategia del litio y en general en la estrategia económica del Gobierno”, agregó.

De esta forma, el secretario de Estado estimó que, según su trabajo, “tenemos una buena relación (con el sector privado), una relación de trabajo que está enfocada en los temas que le importan a las y los chilenos, que es aumentar la inversión, aumentar los empleos”.

“El mandato que nos ha dado el Presidente Boric a través del gabinete de crecimiento y empleo es mucha articulación público-privada para acelerar ese crecimiento y en ese proceso, que es mi día a día con los empresarios, tenemos una muy buena relación”, acotó.

Por otro lado, el ministro fue consultado por los emplazamientos del sector salmonero tras la ausencia de las principales autoridades del gobierno al encuentro de estos: “Eso es más bien un malentendido”.

El secretario de Estado explicó que el mismo día del evento de los salmoneros era la cuenta pública del Congreso. “A tiempo señalamos que no se podía asistir (...) Era imposible que el Gobierno asistiera a este evento, y a mí me sorprende, honestamente, que genera tanto revuelo este asunto cuando es tan evidente que no se podía ir”.

“Las autoridades que podían estar, que son las autoridades locales, estaban”, agregó.

Además, el ministro Grau descartó la idea de que el gobierno no valore al sector del salmón, según expuso el líder del gremio: “Yo no sé el motivo de esa declaración, lo que puedo señalar es que, por supuesto, este es un sector relevante para la economía del país”.

“Nosotros entendemos perfectamente la relevancia del sector, hemos trabajado como lo hacemos con todos los sectores económicos para que se puedan desarrollar y lo que gatilló, entiendo yo esta molestia, parece infundado porque no había ninguna posibilidad de ir al acto por parte de las autoridades nacionales”, agregó.