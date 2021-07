Modificaciones al Plan Paso a Paso es recibido con matices por el sector privado: algunos valoran anuncios, otros cuestionan cuarentenas y acusan discriminación

Con claros matices el sector privado abordó los anuncios en las modificaciones al Plan Paso a Paso, las cuales suponen menores restricciones de movimiento y mayor flexibilidad para la operación de una serie de sectores productivos que hasta ahora estaba muy complicados para funcionar.

Uno de las primeras industrias en reaccionar a estos anuncios fue el turismo, el cual ha sido severamente castigado con la pandemia y las medidas adoptadas por la autoridad para frenar los contagios.

“Es positivo que se permita funcionar a restaurantes en interior en Fase 2 (Transición) y que se acorte el toque de queda en las regiones con alto nivel de vacunación y donde las cifras de contagio no sean elevadas”, dijo Fedetur.

No obstante, la agrupación dijo que sigue a la espera de que se abran las fronteras a los turistas que cuenten también con su esquema de vacunación completo y cumplan con los requisitos para ingresar al país.

“Es importante que de esta forma podamos comenzar una etapa de reactivación efectiva y permanente”, sostuvo.

En términos generales, las nuevas medidas del gobierno permitirán viajes interregionales, público en estadios, cines y al interior de restaurantes, pero siempre y cuando cuenten con el pase de movilidad. A esto se suma la mayor flexibilidad en materia de toque de queda, el cual comenzará a las 00:00, siempre que la Región cuente con un 80% de vacunados y que la tasa de casos activos sea menor a 150.

Ricardo Mews, titular de la CNC

“Se recogieron muchas de las medidas que propusimos para lograr retomar mayores niveles de libertad y movilidad. Entre ellas, queremos destacar la actualización de los aforos en espacios interiores, medida que será de gran ayuda para las pymes de los sectores gastronómicos y del turismo, especialmente en las ciudades del sur del país”, dijo Ricardo Mewes,presidente de la CNC.

Máximo Picallo, presidente de Achiga, uno de los gremios que probablemente más levantó la voz para pedir que los restaurantes puedan atender a público en Fase 2, calificó como un avance los anuncios del gobierno y espera que la recuperación del sector se produzca en el segundo semestre del ejercicio.

Máximo PIcallo, presidente de Achiga

“Las medidas apuntan a dar mayores libertades a aquellas personas que han cumplido su plan de vacunación. Creemos que Chile en eso está a la vanguardia a nivel mundial y debemos fortalecer entonces todo lo que tenga relación con que las personas que ya están vacunadas tengan mayores libertades”, sostuvo el dirigente.

La frustración de los banqueteros

Otro de los sectores muy duramente golpeados por la pandemia y las restricciones ha sido el de los banqueteros. Y cómo no, si el máximo de aforos permitidos hacía inviable una serie de actividades como eventos, matrimonios o ferias.

En ese contexto, la directora y vocera de la Asociación de Eventos de Chile (Asevech), Sofía Jottar, no quedó nada satisfecha con los anuncios y criticó duramente las medidas.

Sofía Jottar

“Nos parece del todo insuficiente para el mercado profesional de centros de evento. Hemos demostrado a través de estudios científicos que el contagio por vía aérea en los centros de eventos no se da. No se dio cuando no teníamos vacuna y no se va a dar ahora tampoco. Por lo tanto, nos parece completamente insuficiente que el gobierno defina un aforo de 25 o 20 personas en un espacio cerrado que tiene 5 mil metros cuadrados y sin embargo si permita en una sala de clases que haya 20 o 25 niños, y permita también que los restoranes funcionen”, afirmó.

La Multigremial Nacional valoró las modificaciones al Plan Paso a Paso, especialmente porque considera la realidad de cada una de las regiones para aplicar los toques de queda, pero solidarizó con el reclamo de Jottar.

Crédito: Multigremial Nacional.

“Lamentablemente, una vez más se discrimina a los centros de eventos, ya que se les obliga a atender con aforos mínimos de lunes a viernes, cuando el grueso de sus actividades se desarrollan los fines de semana. Este gremio ha demostrado, con pruebas científicas que se encuentran preparados para recibir a público, midiendo el CO2 y ventilando sus instalaciones”, sostuvo Juan Pablo Swett.

Estimaciones del gremio apuntan a que unos 208.000 puestos de trabajo que se crean solo para los eventos.

Cuarentenas

Independiente de este sector en particulra, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) dijo que las medidas anunciadas oor el gobierno “siguen siendo insuficientes”. En una declaración, el gremio afirmó que las cuarentenas deben decretarse sólo en casos de extrema necesidad, ya que han demostrado ser ineficaces para los objetivos para los cuales fueron implementadas.

“Reiteramos que como gremio hemos planteado en numerosas oportunidades la necesidad de transitar hacia medidas más efectivas en cuanto a autocuidado, uso correcto de la mascarilla, mayor trazabilidad, implementación de una norma de ventilación o concentración de CO2, entre otras, más que seguir limitando la actividad comercial que ha cumplido con todos los protocolos vigentes”, dijo la CCS.