Mundo político reacciona al nuevo paquete de ayuda del Gobierno

A minutos del nuevo paquete de ayuda anunciada por el Gobierno para enfrentar la pandemia, el mundo político ya muestra sus primeras reacciones.

Como era de esperar, el oficialismo se cuadró y lo ve como una posibilidad de frenar el tercer retiro de los fondos previsionales, mientras que parte de la oposición prefirió ver los detalles, mientras que otros derechamente criticaron lo que calificaron de excesiva focalización.

El diputado UDI Patricio Melero hizo el cruce con la actual discusión del tercer retiro de los fondos previsionales. “No es el objetivo frenar un tercer retiro, pero se diluye el argumento de que se justifica por falta de apoyo del gobierno a las familias más afectadas. La cifra de US$18 mil millones en ayuda habla por sí sola”.

Su correligionario, el también diputado Guillermo Ramírez, dijo que “la propuesta que hace el gobierno es muy completa, integral, muy urgente, por eso lo que toca es que en el Congreso lo aprobemos rápido. No hay propuestas perfectas, todo se puede mejorar y hoy lo más relevante es el sentido de urgencia”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), cree que “va a la vena de Los problemas que uno puede prever”.

El diputado Andrés Molina, presidente de Evopoli: “Creo que sin duda el gobierno ha escuchado la necesidad de jugársela en estos momentos difíciles pero esperanzadores”.

El secretario general de RN, José Miguel Arellano, destacó que este plan disminuye la focalización en la entrega de IFE y que también los beneficios están enfocados en la clase media.

Oposición

Este punto de la focalización es precisamente el objeto de críticas de parte de la oposición. Letra chica fue un concepto que se repitió.

El diputado DC, Matías Walker, valoró lo que calificó de intento por ampliar la red de protección social, pero aseguró que el gobierno sigue equivocando el camino, “porque sigue recurriendo a una extrema focalización de todo tipo de bonos, vinculado a requisitos y letra chica. Era mucho más fácil nuestra propuesta de una renta universal de emergencia hasta julio. Qué pasa con las pymes, con los desempleados de clase media, con los pensionados de renta vitalicia, siguen esperando anuncios concretos”.

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. parte con cautela. “Hemos aprendido que los anuncios del Presidente hay que analizarlos integralmente; hace muchos anuncios y después concreta pocos. Hoy parecen anuncios rimbombantes algunos de los cuales no están operando de buena manera, como el IFE, que tiene cobertura limitada y además llega a destiempo, porque en algunas comunas llega menos en base a la fase que se encontraba el mes anterior, como en Coquimbo, La Serena y otras; hemos insistido en que el sistema de postulación por internet no funciona ha bajado la cobertura”.

Una postura similar es la del senador socialista, Carlos Montes: “Hay que ver el diseño técnico y revisar bien el detalle. Que no haya letra chica. Nos parece bien que se gaste más porque nosotros siempre hemos dicho que hay plata”.

El senador Ricardo Lagos (PPD), dijo que “sin duda que US$6.000 millones son bastantes recursos comparado con el fondo aprobado hace unos meses de US$12.000 millones. Pero acá lo fundamental es ver si son suficientes para los objetivos planteados, hay que conocer el desglose de la distribución de las ayudas. Vamos a estudiarlo con ganas, con decisión, buena disposición, pero con cuidado de no encontrarnos con la letra chica que este gobierno hiciera famosa”.

El diputado Daniel Núñez (PC), presidente de la Comisión de Hacienda, fue derechamente crítico: “Hay que ser muy cuidadosos con los anuncios del Gobierno, porque siempre suenan maravillosos, pero al analizarlos en detalle aparece la letra chica y la hiperfocalizacion. Creo que Piñera repite la fórmula fallida y que ha sido ampliamente reprochada por la ciudadanía. Si quiere ayudar de verdad a la gente que sea universal y para recaudar mayores recursos que apoye el impuesto a los súper ricos y el royalty a la minería”.

Por último, la jefa de bancada FRVS - IND, diputada Alejandra Sepúlveda, hizo un llamado a simplificar los procedimientos de los distintos tipos de ayuda. “La gente está cansada de grandes titulares y que después no lleguen, ya que hoy se necesita un buscador para saber qué beneficios tienen. El gobierno se equivoca en no hacer instrumentos más sencillos y universales, que no sean solo anuncios para obstaculizar la votación del tercer retiro”.

El diputado Manuel Monsalve (PS), luego de esta plan anunciado mantiene viva la idea del tercer retiro: “La conclusión es que el tercer retiro de fondos previsionales sigue siendo la mejor respuesta de protección social para los chilenos”.