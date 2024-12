Exclusivo suscriptor

“No hay plata”: Las dolorosas cuentas fiscales que vuelven a presionar a Hacienda

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 11 minutos

1 OCTUBRE 2024 EL MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL Y LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO, JAVIERA MARTINEZ, PRESENTAN PRESUPUESTO 2025. FOTO: DEDVI MISSENE

El gobierno proyectó para este año ingresos fiscales por US$ 71.934 millones y a octubre acumula el 78% de esa cifra. Para conseguir la meta, los ingresos deberían crecer fuerte en los últimos dos meses del año. Los expertos, que acusan una sobreestimación de ingresos, lo ponen en duda y calculan que habrá una brecha de hasta US$ 4.300 millones entre lo previsto y lo real. En el gobierno asumen que los ingresos tributarios no mineros crecieron menos de lo pronosticado, pero confían en que el año cerrará cerca de lo estimado.