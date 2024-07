Nuevo director defiende actual gobernanza del SII y desecha idea de que sea un comité

Javier Etcheberry asumió como director subrogante del SII este lunes, en reemplazo de Hernán Frigolett. En el pasado ya ocupó el cargo y tiene amplia trayectoria en temas tributarios. El ingeniero y ex militante del PPD, participó en un seminario de Clapes UC, donde entre otras cosas defendió el nombramiento que existe para estos puestos.

“Que si el director es por ADP me parece bien. Que si los subdirector son por ADP está bien. Si soy director y tengo el poder de remover a subdirectores voy a tener que hacer un concurso para ver a quien pongo. No puede ser que llegue alguien y ponga a sus correligionarios. Creo que es bueno que al director lo pueda despedir el presidente. Estos años en democracia ha habido nombramientos, ha habido algunos conflictos. Algunos directores han salido antes. El sistema ha funcionado. No veo razones para hacer un cambio radical en la forma en que se nombra el director del SII”, planteó el actual director.

Y agregó que “creo que el sistema está funcionando más o menos bien, y si quieren cambiarlo tiene que haber muy buenas razones. Hay que ser cuidadosos”.

Etcheberry aseguró que va a postular al concurso para seguir al mando del SII.

“Estoy como director subrogante recién desde el lunes. Va a haber concurso porque tiene que ser por concurso. Voy a postular espero ganar y espero estar muchos años en el servicio. Para hablar de las autoridades y del poder o no de impuestos internos quisiera partir primero con los desafíos que hay. La evasión y la informalidad están en tasas superiores a las que conocí el 2002-2005, a fines del gobierno del presidente Lagos. La situación es peor. Es peor no solo en eso. Podemos hablar de que los alumnos no le hacen caso a los profesores, pero es una situación más compleja que la que dejé en 2002. Es una situación compleja”, sostuvo.

Por otro lado, indicó que en cuanto a las atribuciones del servicio hay que mirar las dos caras de la moneda. Lo que hay y lo que se ha perdido.

“Si bien ha avanzado impuestos internos en temas de la informática. Hoy hay 5000 personas en SII. Creo que cuando dejé en 2002 habrían 2.500. hay un aumento de personas. En cuánto a que hay más poder y más atribuciones creo que no es tan así. En algunas cosas es cierto pero en otras se ha ido al otro lado. Recuerden que antes los jueces de primera instancia eran funcionarios del servicio. También no existía la fiscalía. Entonces en delitos tributarios hacía las investigaciones y eso iba directo al sistema de justicia antiguo, que era bastante más expedito. Si uno mira habría que mirar las dos cosas. Como han ido aumentando las atribuciones, y por otro lado que cosas tenía y ha ido perdiendo”, señaló.

Y luego añadió que “no tengo claro que la situación de impuestos internos sea de mayor poder. Siempre en todas partes, y siempre e Chile el SII ha tenido poder. Si no tiene poder imagínense lo que pasaría con la recaudación, En el gobierno militar, había un director, Felipe Lamarca, que uso todo su poder para mejorar la recaudación. Luego salió y llegó alguien que tenía mucha experiencia como abogado tributarista y pensaba que había que tratar mejor a la gente. Bueno duró muy poco porque la evasión subió mucho. Lo sacaron luego. Este tema de que el SII ha tenido muchas atribuciones es cierto, igual que los otros servicios en el resto del mundo. Pero es un servicio no politizado”.

Descartó que el SII se haya usado para perseguir políticamente a alguien.

“El SII siempre ha sido un servicio técnico y nunca ha usado que yo sepa sus poderes para perseguir a unos políticamente contra otros. El único ejemplo que se da es el de dinero y la política. Yo creo que ahí fueron los políticos que no pusieron las sanciones en las leyes de financiamiento de la política, y después trataron de sacar las castañas con la mano del gato, con las atribuciones de impuestos internos. Impuestos internos tiene que usar sus atribuciones en los casos de fraude e irregularidades. No puede hacer una diferencia. Si hubo una discusión política, porque varios sectores trataron de usar al SII”, planteó.

También indicó que se debe recuperar la necesidad de estar en terreno.

“En sistema de fiscalización hay que usar la modernidad y también estar en terreno. creo que han perdido la costumbre de estar en terreno. hay actores que saben que es poco probable que vayan y por tanto se saltan las normas. Debe especializarse en los grandes evasores. Hay una banda criminal y esta cobrando por protección está evadiendo impuestos. hay un delito tributario y además es gravísimo que personas que no son autoridades estén cobrando por proteger. SII es parte del país, tiene que tener sensibilidad de cosas que pasan”, señaló.

Y por último, afirmó que quien está cargo del servicio debe ser un director y no un comité.

“A mi me parece que tiene que ser obvio que el director tiene que ser una persona y no un comité. Es demasiado obvio que en el mundo son personas que lo dirigen. Incluso las sociedades sin fines de lucro hay alguien que es el director ejecutivo. No es un comité con temas complejos. Imagínense todos los temas que tiene el SII y 5.000 personas dirigiéndolo. Creo que tiene que ser una autoridad unipersonal, que tiene que tener una serie de características. Tiene que entender de tributación y ser probo. Tiene que tener experiencia en management. Tiene que estar dispuesto a hacer que las cosas mejoren”, concluyó.