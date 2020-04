¿Pago de seguros por tener el auto estacionado?

Una de las grandes industrias que terminaron siendo beneficiadas de rebote con las medidas adoptadas por los gobiernos ante la actual pandemia es la de las aseguradoras, ya que, al estar las personas en sus casas sin ocupar sus vehículos para trasladarse, se ha visto una reducción considerable en la cantidad de accidentes y, por ende, menos reparaciones y compensaciones a resolver.

Ya en Estados Unidos algunas aseguradoras reportaron que sus asegurados utilizaron un 40% menos sus vehículos durante las últimas tres semanas de marzo, y es por eso que, como medida compensatoria y de buena voluntad, se comprometieron a la devolución de una parte de la prima a sus afiliados. Pero ¿por qué pagar un seguro si tengo el auto estacionado?

En el mercado actual existen seguros on demand, donde los usuarios sólo pagan el seguro según la cantidad de kilómetros que desplazan su auto. Esto es gracias a las insurtech (proveniente de los términos en inglés insurance y technology), empresas que apalancadas en la tecnología entregan a los usuarios innovadoras soluciones para la contratación de pólizas de seguros de manera digital, adaptando así el servicio a las necesidades de los clientes.

Según el estudio Fintech Radar de Finnovista, en la región se han levantado fondos de venture capital por USD$125.000 millones desde 2016, y en Chile existe un fondo solo para insurtech. Desde hace unos años, la industria de los seguros, al igual que otros, está pasando por una transformación gracias a la tecnología, la cual ha reformulado el modelo tradicional de negocios en beneficios de la inclusión social y financiera.

Esperamos que la situación que estamos viviendo a nivel mundial logre dar un reimpulso a las insurtech, permitiendo explotar no solo las pólizas on demand para vehículos, si no que también permitir ofertar los distintos tipos de seguros que existen a bajos costos para los usuarios: de vida, de salud, de mascotas, entre otros.

La tecnología permitirá democratizar el acceso, cobro y pago de los seguros y evitar actos de buena voluntad a futuro. Por esto los involucrados seguiremos avanzando en fomentar innovaciones y mejores productos y servicios para la ciudadanía.

-El autor es director Ejecutivo de FinteChile