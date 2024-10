Penta Vida baja su participación en Enjoy tras venta de acciones en la bolsa

Poco más de tres semanas han pasado desde que el 3 de octubre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a Enjoy, Dreams y Marina del Sol de colusión. Desde entonces, el papel de Enjoy no ha hecho más que caer, acumulando en el mes un desplome de 23%. En medio de este escenario, uno de los mayores accionistas de la empresa emprendió una serie de ventas de acciones.

Este jueves 24, la empresas comunicó a la Bolsa de Santiago que Penta Vida se desprendió de un 0,13% de la propiedad de la firma, por un total de $25.832.753.

Pero esta no fue la única transacción de la semana. El pasado martes 22, comunicó que ese día, se desprendió de acciones mediante dos operaciones: vendió un 0,02% por $4.440.524 , y de otro 0,07% a $14.497.509.

Tras estas tres enajenaciones su participación cayó en 0,22% hasta el 11,43%. Según la memoria 2023 de Enjoy, Penta Vida poseía el 11,66% de la propiedad de la administradora de casinos, mientras que EuroAmerica contaba con el 15,25%. Estos eran los dos mayores accionistas de la compañía.

A inicios de octubre, la FNE acusó a los tres principales cadenas de casinos en Chile de haber formado un cartel para manipular los resultados de las licitaciones de permisos de operación de casinos, afectando la libre competencia y causando perjuicios al Estado.

Para Enjoy solicita una sanción de US$ 37 millones. Marina del Sol se acogió a la delación compensada. La fiscalía también acusó a tres ejecutivos de Dreams, Jaime Wilhelm (ex gerente general de Dreams), Claudio Fischer (presidente y controlador) y Claudio Tessada (ex gerente de finanzas) y el ex presidente de Enjoy, Henry Comber.

En total, las multas ascienden a 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones, las más altas de la historia.