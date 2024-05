Permisos sectoriales: propuesta de institucionalidad alternativa tiene buena recepción entre los diputados y destraba proyecto

El ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó este jueves la propuesta alternativa para la institucionalidad coordinará la tramitación sectorial de los permisos. Este era uno de los puntos que la oposición cuestionaba y ello era una piedra de tope para que el proyecto avanzara en su votación en particular.

La nueva propuesta no implica la creación de un nuevo servicio público o nueva institucionalidad y tiene una dependencia estrecha con el Ministerio de Economía para dotarlo de suficiente fuerza política.

En el detalle de la propuesta se menciona que no se creará un nuevo servicio público ni nueva institucionalidad. Se optará por el fortalecimiento de una o más reparticiones afines ya existentes.

Nicolás Grau, ministro de Economía.

La repartición que se fortalezca será dependiente y/o estará alojada dentro del Ministerio de Economía; con consagración legal clara de las atribuciones y funciones con las que contará dicha repartición; se fusionará con la Oficina de Grandes Proyectos (OGP, ex GPS). Como resultado, la expresión institucional del proyecto de ley reunirá tanto las nuevas funciones que se establecen en el proyecto como aquellas ejercidas actualmente por la OGP.

Se menciona que, para que esto ocurra, es necesario asegurar: jefatura de división y/o personal nombrado por concurso público para resguardar su carácter técnico y continuidad; contar con los recursos materiales suficientes para el cumplimiento de las funciones que se le otorgan y un aumento de dotación de personas acorde a las nuevas funciones.

La propuesta o las bases de esta nueva institucionalidad dependiente del Ministerio de Economía generó una buena recepción por parte de los diputados, y por lo mismo, se comenzó a votar en particular. No obstante, todavía falta afinar los detalles de cómo será esta nueva estructura y con ello ingresar la indicación. No obstante, todo indica que con este cambio el camino para un trámite más expedito se abrió.

En la propuesta, se afirma que “el Ejecutivo considera que la propuesta institucional presentada cumple con los requerimientos de la oposición y asegura una correcta implementación de la ley”.

Al término de la sesión, el ministro de Economía, Nicolás Grau, solicitó a la comisión un trámite más rápido, ya que el proyecto busca precisamente agilizar los permisos para los proyectos de inversión. Asimismo, se comprometió a ingresar a la brevedad la indicación que modifica la institucionalidad.

El secretario de Estado también mencionó que “Chile necesita urgente acelerar la inversión y por eso es tan importante que hoy día en la Comisión de Economía, hayamos empezado la votación en particular del proyecto que genera una ley marco de permisos sectoriales, que nos va a permitir reducir sustantivamente los tiempos en materia de autorizaciones de inversión; para proyectos públicos como hospitales, para grandes proyectos privados y también para pequeños proyectos privados de pymes, que pueden incluso reducir sus tiempos de tramitación en más de un 70%”.

También indicó que “como Ejecutivo nos hemos comprometido a conversar y trabajar un diseño de la institucionalidad que va a regir justamente todo este sistema de permisos sectoriales, que esté al interior del Ministerio de Economía, pero que tenga las nuevas funciones y los nuevos funcionarios que se requieren para llevar a cabo esta tarea”.