Presidenta del Banco Central critica que sigan existiendo retiros tras proyecto alternativo del gobierno

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reiteró su postura de rechazar cualquier medida que signifique un giro de dinero desde los fondos de pensiones de las personas. La líder del organismo autónomo plantea que el proyecto del Ejecutivo es más acotado que la iniciativa del quinto retiro, pero no significa un cierre a la posibilidad de nuevos rescates desde los recursos destinados a la jubilación.

“Es un retiro que jibariza el mercado de capitales de largo plazo”, destacó Costa, quien agregó que, como Banco Central, deben estudiar los efectos que tendrá la iniciativa del Gobierno para poder dar una opinión con más detalle.

Costa no adelantó los posibles efectos que tendrá la medida del Gobierno en la inflación, pero sí analizó la iniciativa en general. “Sin duda el canal de consumo es más chico, no es directo, pero hay una duda respecto a cuál es el monto, no sabemos si esos espacios de deuda se van a reponer con una nueva y (si esos nuevos ingresos) se van a destinar a consumo no, ahí hay una incertidumbre mayor, pero no en el canal más importante, el canal más importante es el cambiario ”, dijo la presidenta del Banco Central tras ser consultada por el proyecto al cierre de un seminario organizado por la Asociación de Empresas de la V Región (Avisa).

La presidenta del Banco Central había advertido, ante Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que la propuesta del quinto retiró significaba un nuevo estímulo para la demanda y esto vendría acompañado de una nueva alza en la inflación y en el valor del peso chileno, entre otras consecuencias negativas.

En ese sentido, sobre el futuro de la cotización de la moneda local tras la propuesta del Ejecutivo, Costa estimó que el comportamiento cambiario será en función de cómo el mercado responda ante la posibilidad de nuevos retiros desde los fondos de pensiones. “Va depender mucho de cuál es la lectura respecto a la incertidumbre sobre la evaluación de futuras medidas similares y yo creo que tenemos que mirar más en detalle los efectos de la medida”, agregó.

Sin embargo, Costa reiteró y sostuvo que todas los proyectos de retiros de dinero, desde los fondos administrados por las AFP, generan un daño a la economía hoy y en el futuro.

“(Los fondos de pensiones) le han dado profundidad y estabilidad al mercado de capitales, que frente a determinadas crisis, normalmente se mueven en dirección de estabilizar nuestro mercado, (pero si los fondos) se reducen y se siguen reduciendo en el tiempo, y esto es una puerta, (que no es) solamente salgo acotado en el tiempo, y se sigue estrechando el mercado de capitales, esto tiene un efecto adverso y estructural en el largo plazo”, agregó la presidenta del Banco Central.