Presidente de la SNA: “Ningún país está preparado para una emergencia climática como esta”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, señaló que, si bien, aún no es posible cuantificar los daños al sector del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, éstos son muy graves.

“Nosotros estamos evaluando la situación, el daño es muy grave, es muy grande, yo llevo casi 40 años viviendo en el Maule y nunca me había tocado un frente de mal tiempo en que llovieran 400 milímetros en tan pocas horas con una isoterma tan alta, nunca me había tocado que se salieran los ríos, los canales y prácticamente arrasaran con muchos sectores rurales en estas cuatro regiones”, indicó.

Consultado por la declaraciones del expresidente de la Confederación de la Produción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien dijo al diario El Mercurio que “el gobierno no actuó como debía, no se anticipó”, Walker sostuvo pese a que se podrían haber hecho mejor las cosas, no se podía estar preparado para un evento de tal magnitud.

“Yo quiero ser muy justo en ese tema, es un frente de mal tiempo brutal, es verdad, sabíamos que venía, siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre se puede planificar un poco mejor, siempre se puede prevenir esto un poco más, pero reconozcamos que es un frente de mal tiempo brutal y ningún país está preparado para una emergencia climática como esta”, afirmó.

Al respecto enfatizó que “yo invito a todos los actores a coordinarnos ahora a trabajar de la mano, a ponernos la camiseta roja de todos para ir en ayuda de mucha gente que hoy día lo está pasando muy mal, hoy día somos todos chilenos, y hoy día tenemos que ir en ayuda de mucha gente que está sufriendo en los sectores rurales”.

Walker realizó un llamado al gobierno a actuar unidos y coordinar las medidas de los Ministerios de Agricultura, Desarrollo Social, Obras Públicas y Hacienda.

Asismismo dijo que se requiere financiamiento de emergencia para apoyar a los agricultores, muchos de los cuales ya están endeudados.

Alzas acotadas

En cuanto al efecto en los precios, aseveró que si se produce un impacto en la oferta de algunos alimentos sube su valor, pero que todo dependerá de la rapidez con que se recupere la logísitica.

El dirigente gremial recordó que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela estimó que los precios de las hortalizas podrían subir en hasta 10%.

En este sentido, Walker dijo que si funciona la logística debieran verse efectos acotados en los precios y la situación debiera tender a nomalizarse.

Por ello instó a los consumidores a informarse y a los comerciantes a no aprovecharse de la situación especulando con los precios.