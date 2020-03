Sofofa por dictamen de la Direacción del Trabajo: “El llamado es la autorregulación, al comportamiento responsable y a sostener el empleo si lo pueden hacer”

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, apuntó que el reciente dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) es un insumo que se debe utilizar por las empresas que realmente lo necesitan y que también pondrá a prueba el término “autorregulación” en las empresas.

En entrevista con Radio Infinita, el líder del gremio de los industriales comentó que “este dictamen debe entenderse junto con el proyecto de ley que ingresó el gobierno, que básicamente permite el uso del seguro de cesantía para pagarle la remuneración a esa persona, quien tuvo que suspender la relación laboral con su empleador”.

En esa línea, Larraín hizo un llamado a hacer un uso responsable de este tipo de instrumentos. "El llamado es la autorregulación, al comportamiento responsable y a sostener el empleo si lo pueden hacer. No utilicemos (mal) los instrumentos que nos da la legislación, que son precisamente para proteger a aquellas empresas que no pueden sostener esta situación y que no lo utilicen las empresas que si pueden resistirla”.

Desde la Sofofa apunta que este escenario es una oportunidad para reivindicar la palabra autorregulación y destaca las iniciativas que se han impulsado desde el sector privado en medio de la crisis sanitaria por coronavirus. “Las empresas que tienen solvencia no utilicen la postergación de pagos de impuestos para su propio beneficio, sino que para extenderle esa liquidez a sus contratistas más pequeños. Lo mismo con el tema de la fuerza mayor, esto no es una obligación”, fue el llamado del empresario.

Larraín apunta que las empresas ya por sí solas han implementado benéficos,tanto para sus trabajadores como clientes, y que el dictamen de la DT se debe entender para contextos como los que hoy viven los restaurantes, para hoteles, comercio y servicios similares, que prácticamente tienen sus operaciones paralizadas y teniendo también como consecuencia un golpe para los proveedores de este tipo de empresas.