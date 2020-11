Presidente del sindicato N°1 de AES Gener en Puchuncaví: “El cierre de la termoeléctrica es parte del desarrollo y evolución de la matriz energética”

En diciembre dejará de funcionar, después de 56 años, la termoeléctrica Ventanas 1 en Puchuncaví. Lo mismo hará, en 2022, su par Ventanas 2.

El cierre de ambas centrales está contemplado en el plan de descarbonización del gobierno, que apunta a la carbono neutralidad para 2050. Antes de 2040, no obstante, también se proyecta la desconexión de Nueva Ventanas y Campiche.

Las 4 termoeléctricas conforman el complejo Ventanas de AES Gener, en el parque industrial de la zona, y en donde Juan Carvajal ejerce como presidente del sindicato N°1, que integra al 80% de los trabajadores.

Sobre el cierre de la central, el ingeniero industrial afirma que “estamos bien conscientes que es parte del desarrollo y de la evolución de la matriz energética tomar estas medidas, y llevarla por el lado de las Energías Renovables No Convencionales”.

En lo que no están de acuerdo, agrega Carvajal, “es que no se tomen todas las variables que están implicadas en estos cierres. No queremos ser como Lota, cuando cerraron las minas de carbón, o en el norte, cuando cerraron las salitreras, y quedó la gente sin empleabilidad. Queremos que sea, como se habla, una transición justa. Que sea justo para todas las personas”.

La preocupación recae principalmente en el futuro de los trabajadores de Ventanas 2. “Para el cierre de la unidad 1 ahora en diciembre no hay ningún trabajador afecto a la posibilidad de ser despedido” asegura el dirigente; 16 funcionarios se acogieron a una jubilación anticipada y 17 serán reubicados en el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, también de Gener.

La propuesta de retiro y reubicación “fue solicitada por el sindicato y acogido de muy buena manera por la empresa”, destaca Carvajal, quien además ejerce como representante de la Organización de Sindicatos del Sector Eléctrico Chile, conformada por 3.600 trabajadores de empresas como Gener, Chilquinta, Enel, CGE, Colbún, entre otras.

Sobre el rol del gobierno en la mesa tripartita conformada para esta transición, afirma que “desde 2019 sostenemos reuniones con representantes del ministerio de Energía, Trabajo y Medio Ambiente, pero hasta el día de hoy no han ofrecido nada concreto”.

Al respecto, la seremi de Energía, Fernanda Pinochet, informó que su representante en esta mesa se encarga de velar “por el cumplimiento de los compromisos adoptados por las partes”.

Termoeléctricas en “Estado Operativo de Reserva Energética”

Fernanda Pinochet además señaló que “Ventanas 1, desde diciembre de este año, y Ventanas 2, en el año 2022, pasarán a un ‘Estado Operativo de Reserva Energética’ (ERE) por un plazo máximo de 5 años previos al retiro final”.

Lo anterior ya estaba estipulado en el “Acuerdo de desconexión y cese de operaciones. Unidades a carbón Ventanas 1 y Ventanas 2, entre Ministerio de Energía de la República de Chile y AES Gener S.A.”, firmado el 4 de junio de 2019, y que en su cláusula 8 apunta que el ERE “podrá ser aplicable –por un período acotado de tiempo– a las unidades generadoras a carbón que soliciten su retiro de sistema, con la finalidad de dar resguardo de seguridad, suficiencia y eficiencia al Sistema Eléctrico Nacional”.

En esta línea, explica la seremi, “si existiera una situación que pusiera en riesgo la seguridad, suficiencia y/o eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional, el Coordinador Eléctrico Nacional podría solicitar que las centrales volvieran a generar energía durante el tiempo que sea necesario”.

Finalmente, sobre la fecha exacta del cierre de Ventanas 1, Juan Carvajal dijo que “se supone que se firma ahora en diciembre. Desde el 1 de enero estaría fuera”. Por tanto, agrega, “la planta estaría funcionando hasta el 31 de diciembre”.

En lo personal, cuenta, no jubilará ni será reubicado. Desde el área de mantención del complejo, “yo sigo en Ventanas y obviamente estaré hasta el final apoyando a los trabajadores”. Por ahora la preocupación recae en el futuro laboral de los funcionarios de la central 2. La empresa aseguró que están trabajando para que todos sean reubicados en otras operaciones.