Problemas en la cadena de suministros golpea a Apple y la tecnológica cierra tercer trimestre con ingresos por debajo de lo esperado

Con un 29% más de ventas y ganancias trimestrales por acción de $ 1,24 cerró el cuarto trimestre fiscal Apple, la firma tecnológica detrás del iPhone que este jueves reportó ingresos por US$ 83.360 millones al 25 de septiembre de 2021.

Una cifra menor a las estimadas por los analistas que, de acuerdo a los datos de IBES de Refinitiv, ubicaban las ventas de la compañía en US$ 84.800 millones. Tras conocerse los resultados, las operaciones en el after market mostraban una caída cercana a 3% en los papeles de la compañía.

Del total de ingresos, la línea de los iPhone le significó a la firma ingresos por US$ 38.868 millones, la de Mac US$ 9.178 millones, y la de iPad US$ 8.252 millones.

A mediados de septiembre de este año, Apple presentó el nuevo modelo que promete un procesador muy veloz y un mayor espacio libre en la pantalla.

Tim Cook, CEO de la compañía, destacó el lanzamiento de nuevos productos durante este año, desde el modelo Mac con tecnología M1, hasta una línea de iPhone 13 “que está estableciendo un nuevo estándar de rendimiento”. Y se refirió a las metas de sustentabilidad por parte de Apple.

“Estamos infundiendo nuestros valores en todo lo que hacemos, acercándonos a nuestro objetivo 2030 de ser carbono neutro en nuestra cadena de suministro, y a lo largo del ciclo de vida de nuestros productos, avanzando cada vez más en nuestra misión de construir un futuro más equitativo”, dijo Cook.

Por otro lado, la compañía reportó US$ 5.396 millones en costos asociados a problemas de la cadena de suministro, y el CEO de Apple, Tim Cook dijo que el impacto será aún peor durante el actual trimestre de ventas navideñas.

Tim Cook, CEO de Apple.

Según las declaraciones recogidas por la agencia Reuters, el gerente general de la tecnológica sostuvo que el trimestre que finalizó tuvo “restricciones de suministro mayores de lo esperado”, así como interrupciones en la fabricación relacionadas con la pandemia en el sudeste asiático.

Y agregó que, si bien Apple había visto una “mejora significativa” en las operaciones de las instalaciones ubicadas en sudeste asiático, la escasez de chips ha persistido y ahora está afectando a “la mayoría de nuestros productos”.

Los analistas esperan un crecimiento de un 7,4% a US$ 119.700 millones para el trimestre que finaliza en diciembre de este año.

Por su parte, Luca Maestri, director financiero de Apple, señaló que durante el trimestre de septiembre la firma devolvió “más de US$ 24 mil millones a nuestros accionistas, a medida que continuamos avanzando hacia nuestro objetivo de alcanzar una posición neta de efectivo neto a lo largo del tiempo”.

La junta directiva ha declarado un dividendo en efectivo de US$ 0,22 por acción.