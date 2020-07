Producción de cobre de AngloAmerican anota leve alza en segundo trimestre y dice que no espera “impacto significativo” en 2020

En medio de las medidas de cuarentena en gran parte del país producto del coronavirus y alto número de contagios en la minería, AngloAmerican informó esta mañana que la producción de cobre experimentó un leve aumento de 5% en el segundo trimestre.

A través de un comunicado, la firma dijo que este resultado se explicó por el “sólido desempeño de planta” logrado por Collahuasi, que fue parcialmente contrarrestado por la menor producción prevista de Los Bronces, debido a la menor disponibilidad hídrica producto de la sequía sin precedentes de la zona central de Chile.

“No se espera que las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19, como reducir la presencia de trabajadores, pero preservando la integridad de largo plazo de los activos, que apuntan a proteger a las personas y comunidades, tengan un impacto significativo en la producción de 2020”, dijo la empresa.

Concretamente, la producción de Los Bronces disminuyó en 12 %, a 80.700 toneladas, mientras que una disminución de 15 % en el procesamiento de planta (10 millones de toneladas vs. 12 millones de toneladas) por causa de la menor disponibilidad de agua, fue parcialmente neutralizada por las mayores leyes previstas (0,85 % vs 0,81%).

En Collahuasi la producción atribuible aumentó en 38 %, a 75.700 toneladas, un récord histórico para la operación, que se explica por el mayor procesamiento de planta (14 millones de toneladas vs. 12 millones de toneladas) y por la recuperación de cobre récord registrada (92,0 % vs. 87,3 %), lo que refleja el efecto de los proyectos de mejora de planta implementados durante 2019, así como las mayores leyes previstas (1,31 % vs. 1,21 %).

La producción de El Soldado disminuyó en 21 %, a 10.400 toneladas, como resultado de las menores leyes (0,76 % vs. 0.92 %).

Los volúmenes de venta del 1S de 2020, que totalizaron 293.800, se vieron afectados por cierres temporales de puertos en Chile, debido a fuertes marejadas que restringieron la disponibilidad de embarcaciones en junio pasado. El precio promedio de realización de estas ventas fue de 250c/lb ($5.512/t), lo que coincide en términos generales con el precio promedio de la Bolsa de Metales de Londres (LME).

El reporte de la firma con sede en Londres se produce en medio de la compleja situación que afecta a la minería chilena producto de los contgios. Las restricciones de dotación, el cierre de algunos procesos y la detención de prácticamente la totalidad de los proyectos, han sido algunas de las decisiones que se han tomado en las últimas semanas en varias faenas. Todo ello, ante un aumento de los contagios, los que se han concentrado en la Región de Antofagasta que, además, es la de mayor producción y donde se ubican algunas de las minas de mayor tamaño, como Chuquicamata y Escondida.

En un análisis del Consejo Minero se desprende que, al 9 de julio, la industria contaba 643 trabajadores propios con Covid-19, además de 911 contratistas. Así, el total de contagios activos en la industria es de 1.554. Codelco es la compañía que lidera los casos, pues del total, 913 pertenecen a ellos, sumando los trabajadores propios y contratistas. Sin embargo, la estatal es la que más dotación tiene, superando con creces al resto de las privadas