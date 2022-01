Proyecto de Pensión Garantizada Universal suma apoyos en la Cámara, pero diputados insisten en aclarar su financiamiento

Son $185 mil pesos lo que recibiría el 80% de la población más vulnerable como concepto de Pensión Garantizada Universal (PGU), de aprobarse el proyecto de ley que este lunes 3 se discutirá en la Cámara de Diputados. Esto, luego que la iniciativa se aprobara por unanimidad en la Comisión de Hacienda de dicha entidad el miércoles 15 de diciembre.

Pero desde entonces hasta la fecha han aparecido una serie de cuestionamientos por parte de congresistas de oposición acerca del financiamiento de esta iniciativa, donde incluso han surgido voces que han puesto en duda su aprobación. La temperatura aumentó el último martes del 2021 debido a las críticas que dieron a conocer públicamente los economistas José De Gregorio, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y Andrea Repetto, acerca de la manera en que el gobierno estaba financiando esta propuesta, indicando que no eran fuentes de ingresos permanentes. Incluso la diputada Karol Cariola (PC) afirmó que el gobierno estaba “haciendo trampa”, debido principalmente a que el proyecto de exenciones tributarias y el de la Pensión Garantizada deberían ir en conjunto y no por separado.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, salió a responder las críticas señalando que el proyecto “está financiado”. Una de las fuentes son los recursos que ya tenían incorporado los proyectos de la ley larga y corta de pensiones que no avanzaron en su tramitación, fondos que precisamente por ello se ocupan en financiar ahora la Pensión Garantizada Universal. Además, Cerda señaló que el proyecto de ley de exenciones tributarias también entregaría financiamiento adicional. “Queda holgura para el próximo gobierno de aproximadamente US$ 7 mil millones, incluso después de financiar la PGU”, agregó en una entrevista a Radio Cooperativa.

El Año Nuevo trae más apoyos

Pero ya con los abrazos de año nuevo dados, algunos diputados de oposición han comenzado a bajar la polémica, aumentando el apoyo a la aprobación del proyecto para este lunes. Eso sí, solicitan una explicación más detallada por parte del Ministerio de Hacienda, -que estará en la sesión- sobre el financiamiento. “Vamos a votar a favor del proyecto PGU en la sala, de eso no tenemos ninguna duda”, dijo la diputada Cariola el sábado 1 de enero y agregó: “Sin embargo, también queremos que sea con la responsabilidad de sostener un financiamiento permanente”.

Y un día después, la bancada del PPD anunció que cerraban filas en torno a la aprobación del proyecto. “Nunca lo hemos dudado”, explicó a Pulso el diputado PPD Raúl Soto, agregando: “Hoy, nadie puede negarse a una mejora en las pensiones de los chilenos y las chilenas, porque es algo urgente. Además desde la oposición hace años que estamos pidiendo la creación de una PGU y este es el primer paso en la dirección correcta. Hago un llamado a aprobar la PGU de forma unánime este lunes en la cámara”.

Por su parte, Gabriel Silber, diputado DC, indica que legislar sobre la PGU es un paso sustantivo, “pero claramente persisten dudas acerca de que esta reforma debe ser sustentada en el tiempo y equilibrada a mediano y largo plazo. En consecuencia es condición el escuchar tanto las palabras del Ministro de Hacienda como del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto de la viabilidad y cómo vamos a financiar este aumento en las pensiones”.

De hecho, el CFA entregará este lunes un informe donde justamente se mostrarán los argumentos técnicos y más detallados del financiamiento propuesto por el gobierno.

Desde el PS, Juan Luis Castro es claro en indicar que “como socialistas mantenemos un reparo no en el objetivo, que es tener la PGU, sino en el modo de financiamiento. Si se vota propiamente la PGU, nuestros votos serán favorables, pero sin el proyecto de ley de financiamiento habrán reparos y habrá una negociación que esperamos que el gobierno se abra a tener. Por que de eso dependerá si se cuenta con fondos permanentes o fondos provisionales para una modificación tan sustantiva”.

Una línea similar entrega Marcelo Díaz, diputado del Frente Amplio. “Lo aprobamos (el proyecto) en la Comisión de Hacienda, pero le hemos dicho al gobierno que tiene que establecer con claridad el financiamiento permanente y hasta ahora, lo que hemos conocido como formula de financiamiento claramente es insuficiente. Espero que el gobierno aclare las dudas”.

Desde el oficialismo

Por su parte, desde las bancadas de partidos oficialistas, Alejandro Santana, diputado por RN habla de “obstruccionismo”. “Muchas veces vimos a la izquierda proponer proyectos que no estaban financiados y que eran anticonstitucionales y hoy, cuando hay una propuesta que de verdad va al corazón de los adultos mayores, es poco explicable la posición que tienen. Ha habido ruidos de carácter político que estamos acostumbrados, pero hablaría muy mal del Congreso si se rechaza esta iniciativa”, dice Santana.

Guillermo Ramírez, diputado UDI, va un poco más lejos, señalando que “las dudas que han surgido en torno al financiamiento de la PGU más que dudas son una excusa para no apoyarlo. Se nos explicó en la Comisión de Hacienda qué exenciones se van a eliminar, cuánto significa eso en términos de ingreso para el fisco y cómo se financia la PGU”, y agrega: “Creo que al final, la aprobación de la PGU es un más un problema de voluntad política que un problema de financiamiento. Y parecería increíble y de una pequeñez absoluta que una coalición que prometió una PGU, no esté dispuesta a aprobarla para que lo haga otro gobierno y no este”.P