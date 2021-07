Red 5G y electromovilidad: el impacto de nuevas tecnologías que transformarían Santiago en una ciudad inteligente

Esta mañana se llevó a cabo la segunda edición de Conexión: Información Privilegiada, un espacio de conversación dedicado a las transformaciones digitales que enfrenta el país, en el cual el subsecretario de la Subtel, Francisco Moreno, la gerenta general de Enel X Chile, Karla Zapata, y el gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, Manuel Araya, conversaron sobre la revolución del 5G y los nuevos desafíos en materia de electromovilidad.

Durante la instancia organizada por Radio Duna y PULSO, el subsecretario de Telecomunicaciones destacó los US$750 millones que implicó la adjudicación del concurso público de la red 5G a comienzos de este año por parte de Movistar, Entel y WOM, y que superó con creces licitaciones anteriores que, en ocasiones, lograban juntar apenas una décima parte de este monto.

“Cuando el sector privado compite por adjudicarse los espacios correspondientes en las bandas para efectos de desarrollar una nueva tecnología, y eso genera un beneficio directo a las arcas fiscales y de la creación de empleos, es un escenario en sí positivo”, que además produce un nivel de competencia muy alto “que se traspasa a los consumidores en una mejor calidad de los servicios y mejores precios”, comentó el subsecretario de la Subtel.

El proyecto supone la instalación de unas 9 mil antenas a lo largo y ancho del país que entregarán una conexión más rápida y de menor latencia a 366 localidades. De manera que, según los datos entregados por Moreno, 300 mil personas podrán acceder a datos móviles por primera vez, 199 hospitales serán beneficiados con señal de máxima calidad, y se generarán cerca de 63 mil nuevos puestos de trabajo.

“Entre el 3G y 4G quizá no era tanta la diferencia, pese a que tuvimos una mejoría del punto de vista de la velocidad. Pero acá estamos hablando de un paradigma nuevo, una profundización del punto de vista de las comunicaciones y la transformación digital”, explicó.

Red 5G como motor de ciudades inteligentes

En esta línea, Manuel Araya aclaró que además de generar beneficios directos a las personas, la instalación de la red 5G habilitará “todo un ecosistema donde la vida de todas las industrias va a cambiar radicalmente”. Es decir, los centros de salud de regiones que no cuenten con especialistas, podrán optar a diagnósticos con expertos de forma virtual; los trabajadores de las minas podrán operar de forma remota, e incluso Unidad Operativa de Control de Tránsito podrá controlar la eficiencia de los tráficos para poder hacer un mejor manejo de la flota de buses.

Además, Araya afirma que esta red es capaz de proveer la tecnología suficiente para permitir el funcionamiento de distintos dispositivos, como sensores que ayuden a prever incendios forestales, la circulación de autos eléctricos sin el manejo por parte de una persona, o paraderos de autobuses que informen los horarios del transporte público. Un panorama que, tal como señaló Karla Zapata, de llegar a instalarse en la capital, podría convertir a Santiago en una ciudad inteligente.

Según la gerenta general de Enel X Chile, la red 5G traerá más inclusión para las comunidades a partir de servicios públicos como plazas, que le permitan a los vecinos acceder a Wi-fi, y saber cuál es la calidad del aire del entorno, entre otras cosas. Por lo que la electromovilidad, sumado a esta tecnología, debería generar diversos cambios tangibles dentro de los próximos 5 años.

Sin embargo, tanto Karla Zapata como Manuel Araya coinciden en que existen ciertos puntos importantes a tomar en cuenta, como la disponibilidad de la cobertura de fibra en todo el país, y la educación en Chile respecto a esta nueva tecnología.

En este sentido, el gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel hizo hincapié en los problemas a los que se enfrentan ciertas zonas de Chile, en las cuales no existe cobertura o los conductos de conexión son acaparados por una sola compañía, y señaló que “una antena 5G no va a poder sacar todo el potencial si no está alimentada con fibra. Mientras que por su parte, la vocera de Enel X Chile explicó que “traer una nueva tecnología significa preparar desde las universidades, institutos y personas”.

Chile lidera la electromovilidad en Latinoamérica

Actualmente, uno de los proyectos que hoy tiene todas las miradas de Enel X Chile puestas en él, es una iniciativa que busca ampliar la circulación de automóviles eléctricos en el territorio nacional, a partir de la solución a uno de los principales problemas: la escasez de zonas de carga.

De esta manera y tal como contó Zapata, el desafío apunta a la distribución de 1.200 cargadores a lo largo de todo el país dentro de los próximos 4 años. Hasta el momento, la compañía ha implementado 200 de estos aparatos que, en algunos casos, pueden conseguir una carga en 8 minutos.

Sin embargo, Enel X Chile no trabaja solo, pues desde la empresa estrían trabajando con firmas de retail, como Falabella, y de comida rápida. “Cuando piensas en un auto eléctrico ¿a qué hora lo cargas? Tal vez cuando te vas a comer a un local de McDonald‘s lo dejas enchufado, vuelves y el auto está cargado”, comentó la gerenta general de la eléctrica.

Y afirmó que Chile figura como un referente en Latinoamérica respecto a esta materia. “Nosotros fuimos capaces de mover a toda la región en torno a la electromovilidad. Y hoy se está tomando en prácticamente la mitad de los países”, aseguró, pues desde la puesta en marcha de los buses eléctricos en 2018, naciones como Perú, Colombia y Argentina se han sumado a este iniciativa. Y puntualizó que hoy, en base a la competencia existente entre las distintas empresas de buses y automóviles, “da señales de que efectivamente esto que se dice que al 2025 un auto convencional va a costar lo mismo que un auto eléctrico”, es totalmente cierto.

Desafíos de conectividad

El gobierno se encuentra trabajando en distintas iniciativas que apuntan a un solo objetivo: mejorar la calidad de la conectividad en Chile. Uno de ellos es el proyecto de “Última Milla” que, tal como explicó el subsecretario Moreno, busca subsidiar la cobertura respecto a zonas rurales o extremas a partir de la fibra óptica nacional.

Por otro lado, el Presidente Piñera anunció en la última cuenta pública un proyecto para conectar Chile y Oceanía por medio de un cable oceánico que le permitirá a nuestro país acceder a datos provenientes de Asia. Y durante la jornada de este martes, la Subtel anunció que la compañía Starlink, vinculada a Tesla, dirigida por el empresario Elon Musk, elegió a Chile para iniciar sus operaciones de internet satelital en América Latina, cuyas pruebas se realizarían en Sotomó y Caleta Sierra, en las regiones de Los Lagos y Coquimbo, respectivamente.

Frente a este escenario, Francisco Moreno destacó los avances y desafíos en los que se encuentra trabajando la Subtel. “Sean bienvenidas todas aquellas empresas internacionales que generan proyectos globales y quieran dar solución de conectividad a lugares complejos”, dijo.